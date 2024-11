Milan-Juve è una partita orribile, mancano intensità, la fantasia, il coraggio (CorSera)

Non succede niente. Nessuno ci prova. La squadra di Fonseca quando attacca non difende, quando difende non attacca. L’imbattuto Thiago si gode la solidità

Milan-Juve è una partita orribile. Lo scrive il Corriere della Sera con Alessandro Bocci. Non c’è altro modo per commentare o descrivere la partita che ieri pomeriggio si è giocata a San Siro. Tra Fonseca e Thiago Motta vince la noia, la paura di perdere. Ne esce uno 0-0 dove non succede niente di niente.

In Milan-Juve non succede niente di niente. Nessuno ci prova

Scrive Bocci:

È una partita orribile, senza anima. Mancano l’intensità, la fantasia, il coraggio. Manca la voglia di provarci, che fa arrabbiare i milanisti sugli spalti e induce Fonseca a riflessioni critiche. Per una volta il suo Milan dà l’impressione di essere compatto, ma lo fa a scapito della fase d’attacco. Il giro palla è lento, Leao si accende di rado e non graffia. Il secondo tempo è la fotocopia del primo, con il Milan leggermente più coraggioso e la Juve più sofferente e imprecisa dal punto di vista tecnico.

All’alba dell’ultimo quarto d’ora Fonseca, bontà sua, decide di tentare con Pulisic, acciaccato e per questo motivo risparmiato all’inizio, ma pur sempre il miglior marcatore del Diavolo nella stagione. Non succede niente. Nessuno ci prova. Lo 0-0 sembra andare bene a tutti.

I numeri condannano Fonseca e il suo calcio senza equilibrio: quando attacca non difende, quando difende non attacca. L’imbattuto Thiago si gode la solidità. La sua Juve vince poco, sei volte, una in più del Diavolo, ma non perde mai e quando l’emergenza si allenterà, magari riuscirà a fare il salto di qualità.

