Lo sfottò di de Roon: su Google cerca “Per cosa è conosciuta Napoli?”. Tra i risultati la vittoria dell’Atalanta

Dopo la pesante sconfitta inflitta dall’Atalanta al Napoli, de Roon rincara la dose con uno sfottò sui social. Il capitano dell’Atalanta ha postato una foto su Instagram dove si vede la schermata di Google. Nella barra di ricerca si legge: “Per cos’è conosciuta Napoli?”.

Lo sfottò di de Roon

Tra i risultati che appaiono, c’è la vittoria dell’Atalanta. E per ultimo l’ironico “Marten de Roon diventa una persona non gradita dopo il post su Instagram“.

Nella didascalia del post si legge: “Che bella città che è Napoli. Per chi vuole viaggiare, ecco alcuni consigli. Buona domenica!“.

Al termine del match contro il Napoli, il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza.

Partita quasi perfetta con la mossa di tenere fuori Retegui.

`«Si, partita quasi perfetta perchè giocare col Napoli in questo momento e in questo stadio per noi è una grande prova di personalità. La vittoria in Europa League ci ha dato più autostima e sicurezza, anche in un ambiente così difficile tiriamo fuori una prestazione del genere. Questo non può farci che piacere».

Margini di crescita?

«Il nucleo è molto forte perché l’anno scorso abbiamo finto l’EL e abbiamo centrato la Champions giocando ogni tre giorni. Abbiamo perso Koop, ma sono arrivati tanti giocatori, il più veloce ad inserirsi è stato Retegui. Se riusciremo a creare un nucleo con i nuovi determinerà quanto saremo competitivi».

Quanto è importante avere un portiere e un centrale così?

«Le squadre importanti hanno bisogno anche di un portiere importante. Oggi non abbiamo sofferto molto, globalmente una difesa un po’ colabrodo e molt criticata, ma era solo l’inizio della stagione. Abbiamo posto rimedio e ora siamo diventati molto più concreti. Siamo stati molto precisi in fase difensiva anche quando il Napoli ha inserito altri attccante. Se difendiamo così abbiamo la speranza di essere competitivi»

