A L’Equipe: «L’industria farmaceutica ci dà accesso a nuove molecole. Eseguiti test sui topi e diventano più muscolosi».

La Wada a L’Equipe lancia l’allarme doping genetico: «Produce più muscolatura, urgono soldi per la ricerca»

Il direttore generale della Wada (Agenzia mondiale antidoping), Olivier Niggli, ha parlato a L’Equipe sulle ultime frontiere di ricerca del doping.

Niggli: «Bisogna investire sul doping genetico che produce più muscolatura»

L’intervista (del 26 novembre) avviene dopo le riunioni a Parigi tra il Comitato Esecutivo e il Consiglio di Fondazione dell’Agenzia mondiale antidoping:

«Sono stati due giorni estremamente positivi. Abbiamo raggiunto una decisione e l’adozione di misure sulla governance. Misure prese all’unanimità. Dimostra che i governi sono d’accordo. Avevamo una posizione molto forte e molto chiara, anche da parte degli Stati Uniti (che avevano minacciato di non pagare la loro quota di adesione)».

Ci sono state molte domande sul budget assegnato alla ricerca, che è in costante diminuzione…

«Il denaro è la parte fondamentale. Ma oggi, l’attenzione è rivolta molto alla ricerca scientifica. Lo sviluppo dell’antidoping negli ultimi anni è più veloce. A poco a poco queste nuove attività hanno eroso il budget dedicato alla ricerca. Ci rendiamo conto ora che stiamo arrivando a un punto in cui stiamo investendo seriamente nella ricerca, ma ci sono nuove sfide da affrontare. Il doping genetico è una di queste ma ce ne sono altre. Parliamo di importi ridicolmente bassi nella scala di un Paese. Vogliamo imporre un budget minimo di 4 milioni per la ricerca. Oggi abbiamo accordi con l’industria farmaceutica che ci dà accesso a nuove molecole pochi anni prima che vengano immesse sul mercato. Questo ci permette di sviluppare test già a monte. Non ho la sensazione che siamo in ritardo».

Aggiunge sul doping genetico:

«E’ un buon momento per investire nella ricerca sul doping genetico. Per dirla semplicemente, iniettando un mRNA (o RNA messaggero) possiamo dare un segnale al corpo in modo che, ad esempio, produca più muscolatura di quanta ne produca di solito. Deve produrre più cellule del sangue, innescando fenomeni all’interno del corpo, come l’immunità. Ho visto foto di topi geneticamente modificati, posso dirvi che sono muscolosi».

La pandemia ha messo un freno alla lotta contro il doping. Come ha gestito quel periodo?

«Il mondo si è fermato e non è stato diverso nell’antidoping. Ma in un certo senso, siamo stati privilegiati perché siamo stati in grado di organizzarci rapidamente in modo che il lavoro continuasse e le agenzie nazionali si mobilitassero. Il numero di test è salito di nuovo rapidamente. Poiché non c’erano più competizioni, il mondo sportivo si è fermato un po’, ma ciò che era importante per noi è che gli ultimi sei mesi prima di Tokyo 2021, i test sono tornati alla normalità».

