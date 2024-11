Conte: «Abbiamo davanti Inter e Atalanta, non due squadre qualunque. Mi aspettavo la formazione della Roma»

A Sky: «Lobotka è diverso da Gilmour perché è un giocatore fatto e finito. Siamo pronti per questa gara, abbiamo recuperato»

Pochi minuti prima della sfida tra Napoli e Roma, Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Focus del suo intervento l’andamento della stagione per gli azzurri oltre che la gara in questione che si giocherà tra meno di quaranta minuti al Maradona.

Conte: «Rispettiamo la Roma, siamo pronti»

Di seguito le dichiarazioni integrali:

«Stiamo bene, tutti i giocatori hanno smaltito le fatiche delle nazionali e siamo pronti per questa partita. Se mi aspettavo la formazione della Roma? Sì, anche se poi bisogna vedere che tipo di intenzione si ha durante la partita. La Roma ha degli ottimi giocatori in campo con grande qualità anche in panchina. Abbiamo grandissimo rispetto verso gli avversari e verso Claudio. C’è una partita, c’è un confronto e vedremo alla fine chi sarà più contento.»

Sulla classifica:

«Per noi ogni partita dev’essere uno stimolo, al di là degli altri. Pensiamo a noi stessi e mettiamo i paraocchi come dico sempre. Anche perché comunque chi ti è davanti…stiamo parlando dell’Inter e dell’Atalanta, non due squadre qualunque. Facciamo il nostro percorso sapendo che altre sono più avanti per il tanto tempo che hanno già passato insieme. Lobotka? Cambia rispetto a Gilmour perché è un giocatore fatto e finito, è esperto. Per il resto sono due play, Gilmour ha grandi potenzialità.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Roma

Formazioni ufficiali. Napoli e Roma arrivano alla sfida del Maradona in due mood parecchio distanti: i giallorossi hanno l’esigenza di riprendersi e subito, il Napoli vorrà tener testa alla prestazione matura dell’Atalanta in quel di Parma e alla sfavillante Inter. Entrambe le squadre nerazzurre hanno attacchi spaventosi, più di 30 gol in sole 13 partite. Il Napoli ne ha segnati soltanto 19. Questo il leitmotiv principale della partita di oggi, che presumibilmente vedrà una squadra (quella di Conte) proporre gioco e l’altra cercare di limitare i danni e far male in ripartenza. Proprio per questo Ranieri, orfano di Dybala e Hummels, ha deciso di infoltire il centrocampo. Conte dovrà essere bravo ed intelligente a trovare contromisure nel mentre.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte

ROMA (4-5-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; El Shaarawy, Koné, Cristante, Pisilli, Pellegrini; Dovbyk. All. Ranieri

ilnapolista © riproduzione riservata