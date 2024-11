Il Messaggero lancia la suggestione Allegri: “Era a San Siro a studiare il Napoli prossimo avversario della Roma»

Escludendo il ritorno di DDR, ci sarebbe Mancini o Allegri, ma a Trigoria le cose semplici non piacciono e si parla anche di un clamoroso ritorno di Garcia

La Roma ha perso ancora: 2-3 col Bologna tra i fischi dell’Olimpico. E subito dopo è arrivato il comunicato del club che ha comunicato l’esonero di Juric:

“Vogliamo ringraziare Ivan Juric per il suo duro lavoro nelle ultime settimane. Ha gestito un ambiente difficile con il massimo della professionalità, e di questo gli siamo grati. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro. La ricerca di un nuovo responsabile dell’aerea tecnica è già iniziata e verrà annunciata nei prossimi giorni”.

È partito il toto allenatori e la Roma di sta guardando intorno. È indubbio che il ds Ghisolfi vorrebbe il ritorno di De Rossi che, a parer suo, non doveva mai essere esonerato: «In questo momento non resta che assumerci le nostre responsabilità, io per primo, i calciatori e il club e cercare di uscire da questa situazione».

Leggi anche: «Garcia alla Roma è l’ultima che ho sentito, spero che Rudi non accetti»

Porte a perte a Garcia, ma c’è anche la suggestione Allegri

I nomi però sono tanti, scrive il Messaggero. In primis Mancini, poi c’è la suggestione Allegri, che ieri era stranamente a San Siro forse per studiare il Napoli, e infine Garcia

“Parliamoci chiaro: la cosa più semplice, escludendo il ritorno di DDR, sarebbe prendere Mancini o Allegri (che curiosamente ieri era a Milano a vedere il Napoli, prossimo avversario dei giallorossi dopo la sosta, come accadde con Juric a Parma con l’Udinese) e affidare il tutto ad un dirigente esperto e capace come Carnevali. Ma visto che le cose semplici non sono di casa a Trigoria, ogni scenario è aperto. Anche il clamoroso ritorno di Garcia. Sì, avete letto bene, il buon vecchio Rudi, l’uomo che rimise la Chiesa al centro del villaggio. Sono trascorsi 11 anni ma il francese – che ieri non chiudeva all’ipotesi – accetterebbe con entusiasmo. Una cosa è certa: nessuno dei papabili è stato ancora contattato direttamente dalla Roma. Qualche sondaggio c’è stato ma nulla più”.

ilnapolista © riproduzione riservata