De Laurentiis indagato per falso in bilancio per il trasferimento di Manolas. I legali: «Chiarirà tutto»

Nuove accuse ad Aurelio de Laurentiis. Il presidente del Napoli è accusato per falso in bilancio anche per il trasferimento di Manolas in azzurro nell’estate del 2019. Indaga la procura di Roma, che ha chiuso le indagini e il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Roma.

Nel fascicolò di indagini si contesta al presidente del Napoli, il reato di falso in bilancio in relazione alla compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019.

La nuova accusa rientra nell’indagine su presunte plusvalenze fittizie intorno all’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 dalla società francese del Lille. Per questa ultima accusa i pm capitolini avevano proceduto alla chiusura delle indagini nel gennaio scorso.

Calcio e Finanza spiega:

Come emerso dal bilancio del Napoli chiuso al 30 giugno 2021, i tre furono valutati dai 4 ai 7 milioni di euro (oltre 5 milioni invece la valutazione di Karnezis), cifre che apparvero fuori mercato per dei giocatori che avevano tanto, se non tutto, da dimostrare. Proprio Liguori si lamentò in un’intervista del 2021 di questa situazione, spiegando di non essere mai stato a Lille e che «non era un’operazione fatta per noi, per il nostro futuro. Era per altro. Ci siamo bruciati per “colpa” del Napoli. Perché noi non sapevamo nulla».

Quali furono dunque – secondo i dati del bilancio 2021 – le reali cifre dell’operazione Osimhen? Il calciatore fu acquistato dal club partenopeo per 76.356.819 euro. Contestualmente, la società di De Laurentiis cedette al Lille i quattro calciatori sopra citati, per plusvalenze complessive di poco inferiori ai 20 milioni di euro. Queste tutte le cifre: