Cassano: «Se l’Inter si porta dietro il Napoli fino a marzo-aprile, diventa un casino»

A Viva el Futbol: «Avere il Napoli di Conte dietro che gli ha messo in testa “noi possiamo vincere lo scudetto”. Dopo Verona sta facendo un lavoro eccezionale»

Come ogni lunedì dopo la giornata di campionato, a Viva el Futbol Lele Adani, Antonio Cassano, Nicola Ventola commentano le partite. Parlando di Napoli-Roma, Cassano dice:

«Dimentichiamo il Napoli cosa è stato. Ora è la squadra più pericolosa per l’Inter perché è la più programmatica, sa cosa deve fare, è mossa da un joystick che è in panchina. Sono solido, in difesa difficilmente li scalfisci. Stanno lì, primo o poi una situazione capita. Loro sono bassi, prima o poi ti trovano l’occasione. Lukaku, anche se non è quello di prima, ti fa sempre a sportellate».

Cassano: «Dopo Verona sta facendo un lavoro eccezionale»

FantAntonio continua:

«Non pensiamo a quello che è stato ma a quello che sarà. Il Napoli te lo porti dietro, e quando a marzo aprile diventa un casino per l’Inter. Avere il Napoli di Conte dietro che gli ha messo in testa “noi possiamo vincere lo scudetto”. Il merito di Conte qual è? La strada è quella, dovete lavorare così e così si arriva all’obiettivo. Dopo Verona ha detto “dobbiamo prendere questa strada e dobbiamo andare avanti così”. Sta facendo un lavoro eccezionale, con i ragazzi che lo seguono».

Parlando della Roma:

«Ti ricorda cosa è successo l’anno scorso a Napoli? Però il Napoli aveva già dei giocatori forti».

La risposta di Adani: «Il Napoli è serio, i giocatori che decidono ce li ha. La stagione dell’anno scorso del Napoli è stata fallimentare ma non ha mai scherzato con il fuoco».

ilnapolista © riproduzione riservata