Il Mondiale per club è solo un tentativo dell’Arabia di affermarsi come luogo felice (Süddeutsche)

La Süddeutsche spiega che il nuovo Mondiale per Club è molto più di un torneo di calcio: è una vetrina globale per l’Arabia Saudita, un esercizio di sportswashing (risciacquo dell’immagine attraverso lo sport ndr) in piena regola. Basta accendere Dazn per rendersene conto: tra una partita e l’altra scorrono spot del Ministero del Turismo saudita. Il paradosso è evidente: mentre il calcio si presta a ripulire l’immagine internazionale del regime di Riad, nel giorno dell’inaugurazione del torneo, il 14 giugno, nel regno veniva giustiziato il giornalista Turki al-Jasser. Intanto l’emittente coi suoi giornalisti commenta le partite, ignora le connessioni geopolitiche e si concentra su ciò che “fa spettacolo”. Ma “questa terra chiama” recita lo slogan.

Il Mondiale per club non riguarda il calcio: l’Arabia si sta imponendo come Paese positivo (Süddeutsche)

“Chiunque si sintonizzi sul canale streaming Dazn per guardare le partite del cosiddetto Mondiale per Club in America, verrà a conoscenza dell’idea guida dell’evento fin dalla pausa pubblicitaria. Lì vengono trasmessi spot dell’industria turistica saudita. Il regno sta attualmente cercando di allontanarsi dall’essere associato alla pena di morte e alla persecuzione delle minoranze, per affermarsi invece come meta turistica e luogo felice. Le partite di calcio si adattano perfettamente all’immagine desiderata: si chiama sportswashing.

Mentre lo spot mostra una donna che si contempla nel deserto – forse un riflesso di luce – lo slogan si sposta al centro dell’immagine. “Questa terra chiama”, recita. È questo il tema centrale. Raramente la pubblicità è stata più sincera, con l’Arabia Saudita che grida da ogni trasmissione su Dazn: “Non è un grande evento, questo Mondiale per Club?”. E bisogna ascoltare attentamente per coglierne le sfumature: “Non sarebbe mai successo senza di noi”. […]

Poco prima dell’inizio del Mondiale per Club, la Fifa ha presentato un nuovo sponsor: il fondo sovrano saudita (Pif). È anche il proprietario di maggioranza e finanziatore di una squadra partecipante al Mondiale per Club: la squadra di calcio Al-Hilal, con sede a Riyadh. Troppo complicato? In parole povere: l’arabizzazione saudita dello sport mondiale sta raggiungendo vette completamente nuove in questo Mondiale per Club. C’è chi prende e chi dà. E alla fine, in qualche modo, ognuno ottiene ciò che ha speso. Soprattutto la monarchia assoluta dell’Arabia Saudita, classificata al 162° posto su 180 paesi nell’indice sulla libertà di stampa 2025 di Reporter Senza Frontiere. […]

Sono state giocate abbastanza partite ormai per poter dire: i commentatori di DAZN non perdono tempo in complicati dibattiti sui soldi sauditi, si concentrano sul core business: il calcio. O meglio: cercano di far credere al pubblico che la Coppa multimilionaria riguardi il calcio. […] Ciò che rimane oscuro, tuttavia, è solo un esempio: in Arabia Saudita, il giornalista Turki al-Jasser è stato giustiziato il 14 giugno, giorno di apertura della Coppa del Mondo per Club, così fortemente influenzata dall’Arabia Saudita. “Questa terra chiama”. Forse è giunto il momento di ascoltare ciò che la terra dice quando chiama.”