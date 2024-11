Cassano vittima di Salt Bae: «880 euro in quattro. Al cameriere ho detto “non ci verremo mai più”»

L’ex calciatore ha sollevato le risate di Adani e Ventola raccontando la sua esperienza al ristorante del noto chef amico di Infantino

Antonio Cassano è sempre più show man fuori dal campo nel programma in streaming Viva El Futbol, condotto con Lele Adani e Nicola Ventola in cui si parla di calcio a 360°. Nella puntata di ieri si è finiti a parlare di Nusret Gökçe, meglio conosciuto come Salt Bae, macellaio, chef e ristoratore turco noto per la sua esibizione col sale nei suoi locali. Lo chef è stato al centro di una grande polemica con la Fifa dopo la coppa del Mondo per essere sceso in campo ed aver conteso la coppa a Messi per alzarla

Cassano vittima di Salt Bae

Cassano ha voluto raccontare agli amici di quando in Grecia è andato a mangiare nel suo locale con la sua famiglia. «Lasciamo stare Nusret. Siamo andati in Grecia e abbiamo preso 4 antipasti di carne e una carne grande per 4 da dividere. È arrivato un conto di 880 euro».

L’ex calciatore, ancora incredulo per il conto salato, ha poi spiegato l’evoluzione ad Adani e Ventola: «Chiamo il cameriere e dico amico mi sa che hai sbagliato. Invece mi rispose che quello era realmente il mio conto ed erano 220 euro a testa».

Il suo racconto ha sollevato una valanga di risate dei due presenti, con Cassano che ha concluso: «In inglese ci hanno chiesto come ci siamo trovati. Benissimo non ci verremo mai più».

