Adani: «La gestione di Conte è il Vangelo. Neres avrà il suo spazio»

«Neres è un giocatore che può spostare gli equilibri», il tecnico azzurro ne è al corrente, spiega Adani

Daniele Adani è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss durante la trasmissione ‘Sunday Sport’, dove ha dato il suo parere sulla direzione di Antonio Conte e David Neres, calciatore che quando entra nella ripresa, riesce sempre a dare il suo, grazie anche alla valorizzazione datagli dall’allenatore salentino. I tifosi vorrebbero però vederlo in campo più frequentemente. Contro l’Inter ad esempio, non è proprio sceso in campo.

Lele Adani: «Gestione Conte è Vangelo. Neres voluto da sempre» Su un possibile maggiore impiego per l’attaccante brasiliano: «Maggiore spazio per David Neres? Dipende da lui, in questo caso parlando della gestione di Conte parliamo di Vangelo, nel senso che Antonio predica il suo verbo e in questo suo verbo i giocatori devono cercare di stare al passo, poi se loro dimostrano Conte gli ritorna con maggiore impiego».

Continua Adani: «Quindi Neres che è un giocatore voluto dall’allenatore da sempre, mi aspetto che con il lavoro più assimilato, gli automatismi, il rapporto tra la fase offensiva creativa e il sacrificio possa avere sempre più spazio. Perché fa parte di quei giocatori che sull’equilibrio della partita trovano la giocata che poi sposta questo equilibrio“, conclude durante la trasmissione ‘Sunday Sport’».

