Tra i due litiganti (Napoli e Torino) Milinkovic-Savic potrebbe scegliere Mourinho (Tuttosport)

Il futuro di Vanja Milinkovic-Savic è al centro di un triangolo di mercato tra Fenerbahçe, Napoli e Torino. Dalla Turchia – come riporta Tuttosport – rimbalza l’interesse del club di José Mourinho, pronto a salutare Livaković e puntare sul serbo, legato al Toro da una clausola da 19,5 milioni (di cui 16 abbondanti finirebbero a Cairo). Ma in Italia il più interessato resta Antonio Conte, che vorrebbe affiancare Vanja a Meret: il Napoli si è fermato a 16 milioni, proponendo una compensazione con l’affare Ngonge, ma Vagnati ha detto no. E intanto il Torino sonda i sostituti: Falcone, Montipò, e piste estere come Fofana (Angers), valutato però almeno 10 milioni.

Lo spiega Tuttosport:

“Voci dalla Turchia, novità su Vanja Milinkovic-Savic. Il Fenerbahce, squadra allenata da José Mourinho, sta valutando anche il portiere serbo, su cui pende una clausola rescissoria di circa 19,5 milioni di euro, compresi i contributi di solidarietà (il Torino incasserebbe 16 milioni abbondanti, nel caso). La formazione turca ha intanto messo sul mercato il croato Dominik Livakovic, che durante la stagione aveva man mano perso il posto da titolare, in particolare dopo un brutto infortunio muscolare tra gennaio e febbraio. […]

E così, in attesa di verificare la concretezza dell’interesse per Vanja da parte della formazione di Istanbul, è doveroso tornare a evocare il Napoli, quale potenziale primo candidato all’acquisto del serbo. Conte, si sa, vorrebbe due portieri di primo livello per dare l’assalto al campionato e alla Champions: e a Meret, che intanto ha rinnovato il contratto, vorrebbe affiancare Vanja. Il Napoli, però, quando è entrato in trattativa col Torino ha valutato Milinkovic 16 milioni, da cui detrarne poi una decina per il passaggio di Ngonge in granata. Niente da fare: Vagnati ha sempre chiesto almeno 19 milioni per Vanja, con l’esterno belga in prestito con diritto. […]

In caso di partenza di Vanja, tra le prime scelte per Vagnati ci sono Falcone e Montipò. Prim’ancora di loro, sulla carta, c’era Caprile: ma dopo che il Cagliari l’ha riscattato dal Napoli, il suo prezzo è immediatamente decollato, tra 13 e 14 milioni (come minimo…). […] Alternative ulteriori: Turati, 23 anni, di proprietà del Sassuolo, dove è tornato dopo il prestito al Monza, ma senza essere sicuro del posto. Poi ci sono le piste estere già sondate: come il talentuoso Fofana dell’Angers, per esempio (24 anni, nazionale ivoriano, campione d’Africa nel 2024). Ha il contratto in scadenza già nel ‘26, ma l’Angers chiede almeno 10 milioni. Troppi, secondo Cairo e Vagnati”.