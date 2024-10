Sinner sempre un gentleman: una raccattapalle viene colpita, lui va ad accertarsi delle sue condizioni (VIDEO)

La ragazza era stata colpita da un servizio del suo avversario a Shangai Daniel, contro cui ha vinto. A fine gara: «Sto bene fisicamente, ora devo alzare il livello».

Stamani a Shangai Jannik Sinner ha vinto contro Taro Daniel (6-1, 6-4), accedendo ai sedicesimi di finale del torneo, dove incontrerà l’argentino Etcheverry.

Sinner è sempre un gentleman: una raccattapalle viene colpita, lui va ad accertarsi delle sue condizioni

Ciò che ha destato particolare interesse durante il match è stato un episodio capitato al tennista altoatesino.

Sinner, infatti, dopo un servizio di Daniel, ha sentito la raccattapalle urlare dal dolore dopo che la pallina l’ha colpita. In seguito, da buon gentleman che è, l’ha raggiunta per chiederle se stesse bene, confortandola con una mano sulla spalla. Lei lo ha rassicurato dicendo fosse tutto ok e il gioco è ripreso.

Forever a gentleman 🥹@janniksin checks in on the ballgirl after being caught by Daniel’s serve ❤️‍🩹#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/inrtio6MyA — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2024

Dopo la partita ha dichiarato: «Sto bene fisicamente, ma dovrò alzare il livello dalla prossima»

Alla fine del match, sono arrivate le parole del tennista numero 1 al mondo:

«Sto bene fisicamente, mi sono mosso bene e ho servito alla grande. Sono contento. Ci sarà da alzare il livello con Etcheverry, avversario diverso e con un’altra intensità».

“It is not fair to be this good” 🤯@janniksin with some INSANE defence before crashing home the winner 🙌#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/TTd2dE0Wqa — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2024

L’indiscrezione di DiPiù: lui e Anna Kalinskaya si sposano

Il tennista altoatesino le avrebbe chiesto la mano alla festa afro organizzata al Chelsea Market di New York dal grande regista di eventi Unik Ernest, cui i due tennisti hanno preso parte, insieme, alla fine degli US Open. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono la coppia dell’anno e hanno problemi a ritagliarsi momenti di intimità. Durante quella serata, il ragazzo le avrebbe sussurrato in inglese: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”. Lei, incredula, gli avrebbe risposto: ‘Ti direi che lo voglio…”.

