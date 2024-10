Sinner e Anna Kalinskaya si sposano? L’indiscrezione di DiPiù: “Gliel’ha chiesto a New York dopo l’Us Open”

Poiché hanno problemi a ritagliarsi momenti di intimità, lui le avrebbe sussurrato: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”. Lei gli avrebbe detto sì.

Sinner si sposa? E’ la clamorosa indiscrezione riportata dal DiPiù. Il settimanale, infatti, racconta del rapporto nato all’inizio del 2024 con Anna Kalinskaya, anche lei tennista.

Sinner e Anna Kalinskaya si sposano? Lui le avrebbe chiesto la mano a New York

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si sposano. Il tennista altoatesino le avrebbe chiesto la mano alla festa afro organizzata al Chelsea Market di New York dal grande regista di eventi Unik Ernest, cui i due tennisti hanno preso parte, insieme, alla fine degli US Open. Jannik Sinner e Anna Kalinskaya sono la coppia dell’anno e hanno problemi a ritagliarsi momenti di intimità. Durante quella serata, il ragazzo le avrebbe sussurrato in inglese: “E se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi?”. Lei, incredula, gli avrebbe risposto: ‘Ti direi che lo voglio…”.

I due non hanno al momento né confermato e né smentito il gossip.

Il tennista è nella lista delle 100 persone emergenti dell’anno secondo il Time

Per Sean Gregory, giornalista di Time, «nel 2024, il fenomeno del tennis italiano Jannik Sinner ha vinto i suoi primi due tornei Slam ed è salito al numero 1 del mondo. Sinner attribuisce la sua ascesa alla sua attenzione ai fondamentali». Nel frattempo, l’italiano da Shangai ritorna sul ricorso della Wada:

«Sapevo che c’era una possibilità che tutto questo accadesse, è successo e questo mi ha molto sorpreso. Collaborerò con loro come ho fatto prima. Ho avuto tre udienze e in tutte siamo andati a fondo della questione, pensavo bastasse. Ovviamente non sono a mio agio in questa situazione, questo è certo, anche perché pensavo che fosse tutto finito, quindi per me non è facile».

ilnapolista © riproduzione riservata