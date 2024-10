Rivoluzione Honda in Moto Gp: un italiano (Albesiano) direttore tecnico, niente giapponesi

Da El Pais. Prima volta senza giapponesi. Il ds Honda a Dazn: «I tempi cambiano. I rapporti a volte sono più facili per gli europei». Anche la Yamaha ha scelto un italiano, Max Bartolini

Si potrebbe dire “Italians do it better“. E se anche i giapponesi considerano gli italiani più competenti in fatto di moto, ogni dubbio viene spazzato via. Per la prima volta nella storia della MotoGP, infatti, la Honda avrà la direzione tecnica di un ingegnere europeo. Lo scrive El Pais. Una mossa rivoluzionaria considerata la peculiare tradizione delle fabbriche giapponesi. La scuderia ha annunciato oggi che Romano Albesiano (61 anni, Carrù, Italia) sarà il nuovo direttore tecnico della Honda. L’ingegnere aeronautico ha ricoperto lo stesso incarico all’Aprilia nell’ultimo decennio, dove ha sostituito Gigi Dall’Igna che adesso è alla ducati.

Il direttore sportivo Honda: «I tempi cambiano»

Alberto Puig, direttore sportivo dell’Hrc, a Dazn ha dichiarato:

«È un cambiamento interessante. Romano ha tantissima esperienza, ha svolto un ottimo lavoro in Aprilia per tanti anni e ha un background molto importante in questo mondo. È una persona tranquilla, non è un bambino, ha una certa età e può adattarsi alla mentalità giapponese».

Anche la Yamaha ha fatto la stessa scelta affidandosi a Max Bartolini, della Ducati, la casa che vanta cinque titoli costruttori nella categoria. La Honda per fare spazio all’italiano, ha addirittura sposato l’ex direttore tecnico, il connazionale Ken Kawauchi alla gestione del test team.

«I tempi cambiano. L’importante è che possa fare squadra con il popolo giapponese e portare tutta la sua esperienza accumulata in tutti questi anni. È importante avere un direttore tecnico in Europa che renda le cose più facili. I rapporti in circuito a volte sono più facili per gli europei che per gli extraeuropei», ha aggiunto Puig.

L’Aprilia, al posto di Albesiano, ha ingaggiato Fabio Sterlacchini, un tempo era il braccio destro di Dall’Igna in Ducati e fino a un mese fa guidava il progetto Ktm.

