Real Madrid, a fine primo tempo era pronto il funerale. Mbappé ridotto a comprimario da Vinicius

Real Madrid, a fine primo tempo era pronto il funerale. Poi, però, da 0-2 ha battuto 5-2 il Dortmund.

Al minuto 45 il Real Madrid era sotto di due gol contro il Borussia Dortmund. Ed era cominciato il funerale. Della squadra e ovviamente del suo allenatore. Sui social madrileni era una valanga di like ai commenti contro Ancelotti (che pochi mesi ha vinto la Champions col Madrid, proprio in finale contro il Borussia Dortmund). Il calcio è così, a Madrid più che altrove. Primo tempo da dimenticare, anche se il Madrid aveva colpito due traverse clamorose e Bellingham si era divorato un gol per lui semplice. fatto sta che il punteggio al 45esimo era Madrid zero e Dortmund due.

Mai essere difensivisti col Real Madrid

Ma al Bernabeu 45 minuti sono un’eternità. Nel secondo tempo si è giocato quasi a una porta sola. Complici i cambi esclusivamente difensivi del tecnico del Borussia Sahin. Il Dortmund ha arretrato, si è rinchiuso. E il Madrid è andato a nozze. Prima il pareggio di Rüdiger, su cross di Mbappé, e poi con Vinicius (anche qui c’è stato lo zampino di Mbappé). Due gol in tre minuti. Il Real non ha saputo sfruttare il momento di sbandamento. Il Dortmund si è riorganizzato, il tecnico ha di nuovo cambiato assetto e i tedeschi hanno sfiorato di nuovo il vantaggio. Poi, ci ha pensato Lucas Vazquez con un destro in diagonale a segnare il 3-2. Ma il meglio doveva ancora arrivare. Vinicius ha segnato altri due gol: uno meraviglioso, facendosi metà campo di corsa e chiudendo con un destro sul secondo gol. Anche il quinto (sempre di Vinicius) è stato da antologia. È Vinicius il leader e il trascinatore del Real. Mbappé ridotto a comprimario dallo straripante brasiliano.

L’atmosfera sui social è cambiata. Ma Madrid è così. Basta un risultato negativo e si scatena la tempesta. Sabato sera al Bernabeu c’è il Clasico.

