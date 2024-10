Luis Enrique considerava Fabian Ruiz una spia e lo fece fuori: spifferò la formazione contro l’Italia

Relevo: agli Europei 2020, e non lo portò ai Mondiali. Per il tecnico sarebbe stata una “vendetta” perché non giocava titolare.

Fabian Ruiz non ha vissuto momenti semplici con la Spagna negli ultimi anni, soprattutto quando Luis Enrique era il ct. Il centrocampista, infatti, dopo essere stato convocato a Euro 2021, non fu chiamato per il Mondiale in Qatar l’anno successivo.

Fabian Ruiz avrebbe fornito la formazione della Spagna con largo anticipo contro l’Italia a Euro2021

Secondo quanto riportato da Relevo, c’è un motivo che va oltre le prestazioni di Fabian di quei tempi:

Nonostante il fatto che sia Luis Enrique che il centrocampista ora siano insieme al Paris Saint Germain, la verità è che durante l’Europeo del 2021 il tecnico aveva “accusato” Fabian Ruiz per aver presumibilmente fatto trapelare l’undici titolare contro l’Italia in anteprima alla stampa. Quell’undici, che conteneva sorprese, era stato pubblicato con troppo anticipo e ci sono state successivamente le urla di Luis Enrique negli spogliatoi.

Dopo aver scoperto la questione, il tecnico:

si è messo in contatto con persone del suo staff ed è allora che ha iniziato a indagare, senza che nessun altro desse così tanta importanza a ciò che era successo. Fabian era stato indicato come colpevole. Nessuno ha però ammesso se il giocatore fosse stato informato prima degli altri. Luis Enrique sosteneva che i suoi sospetti erano basati sul fatto che la mossa sleale era dovuta a un capriccio precedente del centrocampista, che all’epoca militava nel Napoli. Non aveva infatti mai giocato titolare nella fase a gironi della competizione, come negli ottavi contro la Croazia; e ancora peggio, ai quarti contro la Svizzera non era nemmeno sceso in campo qualche minuto. Dal momento che nemmeno contro l’Italia era tra i titolari, il ct ha pensato che fosse lui.

In un’intervista di giugno 2023, il calciatore aveva dichiarato che non c’era nessuna frattura tra lui e Luis Enrique. Ma in Federcalcio (Rfef), commenta Relevo, sta girando di nuovo questa voce.

Ora, invece, il peggio è passato per il centrocampista del Psg, che è un calciatore chiave per il ct De La Fuente.

ilnapolista © riproduzione riservata