L’Inter fa il salto in Arabia Saudita: è il primo club del mondo ad ottenere la licenza commerciale

Apre un’accademia a Jeddah. Mohammed Al Qahtani, Ceo di Saudi Arabia Holding: “Potrà migliorare la sua attività nel Regno, anche con gli enti governativi”

L’Inter è primo club calcistico globale a stabilire un ufficio regionale a Riad. Un piccolo passo per un club, un grande passo per il calcio mondiale. Ha ottenuto la “Misa”, la licenza commerciale dal Ministero degli investimenti saudita, cosa che gli consentirà di operare in Arabia Saudita, in particolare con gli enti governativi. L’annuncio è sul sito dell’Inter, ma l’ha dato sui social anche Mohammed Al Qahtani, Ceo di Saudi Arabia Holding. che ne ha scritto con enfasi sulla propria pagina Facebook:

L’Inter diventa la prima squadra di calcio imternazionale a stabilire un ufficio regionale a Riyadh

L’Inter di Milano ha annunciato il suo impegno per l’espansione strategica in Arabia Saudita, dopo aver ottenuto una licenza commerciale dal ministero degli Investimenti saudita. Questo passaggio cruciale consente alla squadra di calcio italiana di migliorare le sue attività nel Regno, in particolare con gli enti governativi.

Scrive ancora Al Qahtani:

Vale la pena notare che il numero di tifosi di lingua araba che seguono il club sui social media supera ora i 5 milioni, rendendo l’Arabia la seconda più grande fanbase per la squadra al di fuori dell’Italia.

L’Inter e il know-how in terra saudita

Nel comunicato è scritto che

Subito dopo aver ricevuto la licenza, l’Inter ha lanciato la sua prima accademia a Jeddah, in collaborazione con World Sports.

Alessandro Antonello, Ceo dell’Inter ha dichiarato: “Questa licenza sottolinea il nostro impegno ad aggiungere valore al settore sportivo in Arabia Saudita supportandone lo sviluppo e coinvolgendo le aziende locali nella nostra rete globale”.

E così il vicepresidente Javier Zanetti: “Sin dalla nostra prima partita a Riyadh, siamo rimasti stupiti dalla passione che i giovani sauditi hanno per il nostro club e non vediamo l’ora di coinvolgerli ulteriormente nel mondo dell’Inter. Al centro di ciò che facciamo c’è lo sviluppo dei giovani giocatori”.

Nella nota del club si legge che “l’Inter porterà nel paese il proprio know-how, i valori e l’esperienza che caratterizza un club di calcio ai massimi livelli, sostenendo il piano nazionale del Regno dell’Arabia Saudita per il 2030 (Vision 2030)”.

