Lazio, chiusa la curva Nord per un match di Europa League con pena sospesa per un anno

Ci sono anche cori razzisti nei confronti dei giocatori del Nizza. Inoltre, multe per il lancio di petardi e oggetti e il blocco dei passaggi pubblici.

La Uefa ha deciso di chiudere la Curva Nord della Lazio per il prossimo match di Europa League con pena sospesa per un anno. Inoltre, anche una multa alla società per lancio di fumogeni e oggetti da parte dei tifosi durante la gara contro il Nizza.

Il comunicato del Comitato Arbitrale è arrivato in seguito al lancio di petardi e oggetti, ma soprattutto cori razzisti nei confronti dei calciatori del Nizza durante la partita.

– Applicare la misura disciplinare sospesa imposta dal Comitato di Controllo, Etica e Disciplina Uefa nella decisione del 13 dicembre 2023 per il comportamento razzista e/o discriminatorio dei suoi tifosi, ovvero di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) durante la prossima partita (1) delle competizioni Uefa in cui la S.S. Lazio giocherà come squadra ospitante, in conformità con l’Articolo 26(3) del Regolamento Disciplinare Uefa.

– Di multare la S.S. Lazio per €45.000 e di ordinare la chiusura parziale dello stadio della S.S. Lazio (settori 48 e 49 della Curva Nord) per un’ulteriore partita (1) delle competizioni Uefa in cui giocherà come squadra ospitante, a causa del comportamento razzista dei suoi tifosi. Tale chiusura parziale dello stadio è sospesa per un periodo di prova di un (1) anno, a partire dalla data della presente decisione.

Nel caso in cui, infatti, il comportamento venga ripetuto, ci sarà la chiusura del settore per un anno. Infine, le altre multe:

– €4.500 per l’accensione di fuochi d’artificio.

– €9.000 per il lancio di oggetti.

– €8.000 per il blocco dei passaggi pubblici.

