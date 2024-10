La Premier è convinta di aver vinto in tribunale con il City ma il club: “Il loro riassunto fuorviante e inesatto”

Il Times. Il City ha scritto ai 19 club della Premier: «La sentenza del tribunale non contiene un ‘avallo’ delle regole di sponsorizzazione»

Il Manchester City ha accusato la Premier League di “ingannare” i club con la sua interpretazione del verdetto sulla controversia legale relativa alle norme che disciplinano gli accordi commerciali tra club e società collegate. Lo scrive il Times che riporta di una escalation tra i dirigenti della Premier e i dirigenti del club.

Il resconto della Premier League è fuorviante e inesatto

Dopo la soddisfazione del City, “la Premier League ha rilasciato una contro-dichiarazione in cui ha insistito sul passaggio di accogliere con favore le conclusioni del tribunale indipendente che aveva respinto la maggior parte delle contestazioni legali del City“. In altri termini, entrambe le parti si sono prese il merito della vittoria della controversia legale e nessuno ha perso. Ovviamente c’è di più.

“La Premier ha affermato che avrebbe continuato a far valere le sue norme «con modifiche da adattare rapidamente alla lega e ai club»“. Tuttavia lunedì sera Cliff, il consulente generale del City, “ha scritto agli altri 19 club, nonché alla Premier League, una lettera con cui ha smantellato punto per punto la dichiarazione di 1.200 parole firmata dal direttore esecutivo della Premier, Richard Masters“.

Nella sua lettera, Cliff dice ai club che il “riassunto della Premier League è fuorviante e contiene diverse inesattezze“. La Premier ha dichiarato che il tribunale aveva confermato le regole Apt. Si tratta delle regole sugli accordi commerciali e, secondo il Premier, il tribunale ha chiesto la modifica di poche cose.

Cliff scrive invece: “Quando la Premier ha consultato e proposto le regole Apt originali alla fine del 2021, abbiamo sottolineato che il processo (che ha richiesto diverse settimane) era affrettato, mal concepito e avrebbe portato a regole anticoncorrenziali. Il recente lodo (conclusione del panel) ha convalidato completamente tali preoccupazioni“.

“la sentenza di 175 pagine del tribunale – continua Cliff – «non contiene un ‘avallo’ delle regole APT, né afferma che le regole Apt, così come emanate, erano ‘necessarie’ per garantire l’efficacia dei controlli finanziari della lega»“.

Inoltre la Premier si spinge a scrivere che “il Manchester City non vinto nella maggior parte della sua contestazione“. «Questo è un modo particolare di guardare alla decisione», risponde Cliff. «Il club non aveva bisogno di dimostrare che le regole Apt sono illegittime per più ragioni. È sufficiente che siano illegittime per un motivo. Nel caso, il tribunale ha ritenuto che le regole sono illegittime per tre serie diverse di motivi». Tra questi, forse il più significativo è: «Le regole Apt sono discriminatorie perché escludono i prestiti degli azionisti».

