Kvaratskhelia è primo in Serie A per occasioni da gol create, quasi 89 occasioni ogni 100 passaggi (Cies)

È il settimo fra i top-5 campionati europei, dietro a, tra gli altri, João Neves, Cole Palmer, Lamine Yamal. Rrahmani il miglior difensore al mondo per duelli aerei vinti

Il 474° Cies Football Observatory Weekly Post presenta la classifica dei primi 50 calciatori che creano più occasioni da gol nei big-5 campionati europei. Al primo posto c’è talento portoghese João Neves, del Psg. Dietro poi in successione ci sono Cole Palmer (Chelsea), Romano Schmid (Werder Brema) e Lamine Yamal (Barcellona). Kvaratskhelia settimo nella classifica complessiva e primo in Serie A.

Kvaratskhelia nella top 10 dei calciatori che creano più occasioni da gol

Alla settima posizione troviamo una conoscenza dei tifosi del Napoli, ovvero Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è quindi nella top-10 dei calciatori che creano più occasioni da gol, quasi 89 occasioni ogni 100 passaggi. L’attaccante del Napoli si posizione davanti a Rafael Leao, ottavo. Poi, più giù nella classifica, ci sono anche De Ketelaere, Mann, Yildiz, Thauvin, Dodò.

Spiega il Cies che “l’indice di creazione di occasioni è calcolato su una scala di 100 sommando la frequenza dei passaggi che portano a un gol o a un’occasione netta, i passaggi fatti all’assistman, così come i passaggi che rompono la linea difensiva avversaria ricevuti da un compagno di squadra“.

Amir Rrahmani il miglior difensore per duelli aerei vinti

Il Napoli di Conte però può anche vantare uno dei migliori difensori, al momento, tra i cinque top campionati europei. Si tratta di Amir Rrahmani che, secondo il Cies, è primo nei 66 campionati analizzati per duelli aerei vinti. Nove duelli arei su dieci li vince il centrale del Napoli.

Kvaratskhelia, per il rinnovo appuntamento a inizio novembre: si può firmare a 6 milioni (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo:

L’agente del georgiano, Mamuka Jugeli, è stato in Italia anche per l’ultimo match di campionato e lunedì mattina ha incontrato velocemente il ds azzurro Giovanni Manna. Un incontro casuale, servito però per calendarizzare un meeting ufficiale anche alla presenza del presidente Aurelio De Laurentiis. L’incontro dovrebbe avvenire a fine ottobre, più o meno tra le due trasferte in programma a Milano (il 29 ottobre c’è Milan-Napoli, il 10 novembre Inter-Napoli). La novità è che adesso anche l’entourage di Kvara ha voglia di risolvere la questione rimasta in sospeso per troppo tempo, e permettere a Khvicha di avere il meritato nuovo contratto da top player. L’ultimo incontro a fine mercato aveva confermato la distanza tra le e parti: l’entourage del georgiano o chiedeva 8 milioni netti per rinnovare, col Napoli fermo a cinque più bonus. Ora De Laurentiis potrebbe spingersi fino ai 6 milioni (bonus inclusi) fino al 2029, mentre Jugeli sembrerebbe disposto a fare un passo verso la società e abbassare la richiesta iniziale. Basterà per arrivare velocemente alla fumata bianca?

