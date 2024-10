John Terry: «Ibrahimovic non ha voluto il Chelsea? Non voleva stare in panchina»

Ibrahimovic aveva detto: «Non sono andato al Chelsea perché non potevano ingaggiarmi. Ho più trofei da solo del Chelsea. Erano loro a volere me»

«Non sono andato al Chelsea perché non potevano ingaggiarmi. Da solo ho più trofei del Chelsea. Erano loro a volere me». In questi giorni sono riemerse delle vecchie dichiarazioni di Ibrahimovic sul mancato trasferimento al Chelsea, pubblicate dalla pagina social “365scores”.

La replica di John Terry

Una provocazione a cui John Terry, ex capitano del Chelsea, ha replicato così: «Non voleva stare in panchina».

Terry si riferiva al fatto che in quel momento, se Ibrahimovic avesse firmato col Chelsea, probabilmente sarebbe finito a riscaldare la panchina, considerando che ai tempi Drogba era titolare inamovibile.

Ibrahimovic a Sky Sport prima di Milan-Liverpool

Zlatan Ibrahimovic, dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League contro il Liverpool. Viste le risposte, Ibra probabilmente non ha ancora del tutto abbandonato i panni del calciatore star.

«È una settimana importante, prima partita oggi contro il Liverpool è una grande partita. Arriva in un momento bello, giusto, dopo l’ultima partita che è andata bene. Non abbiamo iniziato come volevamo ma con pazienza arriviamo», ha dichiarato Ibrahimovic.

Sul suo ruolo poi, lo svedese ha risposto a Sky Sport a una domanda di Boban che gli chiedeva quale fosse il suo ruolo in società: «Le mie assenze? Quando il leone va via, i gatti si avvicinano, quando il leone torna, i gatti spariscono. Il livello è basso… Il mio ruolo? È semplice. Tanti parlano. Comando io e gli altri ascoltano».

Sui singoli: «Leao e Theo? Abbiamo parlato con la squadra. Sono carichi, hanno fatto una buona partita alla fine. Hanno riposato, poi hanno fatto tattica e ora sono pronti».

Sul mercato infine, Ibrahimovic ha rivelato un retroscena: «Il mercato è andato come volevamo. Quello che mancava l’abbiamo preso. Ci serviva un rinforzo in attacco e abbiamo preso Abraham. Mi spiace per Jovic che è fuori lista. Tentativo per Osimhen? Non dico niente».

ilnapolista © riproduzione riservata