Inchiesta dossieraggio, spuntano intercettazioni illecite anche a Marcell Jacobs

Inchiesta dossieraggio, spunta un dossier e delle intercettazioni illecite a carico di Marcell Jacobs.

Il dossier su Jacobs commissionato dall’ex poliziotto Carmine Gallo

Dall’inchiesta della Dda di Milano su un gruppo di cyber-spie che avrebbe rubato informazione alle banche dati strategiche internazionali, emrge che anche Jacobs e il suo staff sono stati spiati.

Sugli atti si legge che il dossieraggio nei confronti dell’atleta italiano, del suo manager e del suo allenatore, sarebbe stato «commissionato» da Carmine Gallo, l’ex super poliziotto ai domiciliari, a due degli hacker con cui collaborava a «sua volta richiesto da un avvocato padovano allo stato in corso d’identificazione». La proposta dei due era inoculare un ‘trojan’ sui telefoni.

Repubblica scrive oggi del grosso caso che si è aperto in provincia di Bari e che interessa un funzionario di Banca Intesa che da una scrivania della filiale Agribusiness di Bisceglie, provincia di Bari, è riuscito a spiare per due anni almeno mezzo Paese: dal 21 febbraio 2022 al 24 aprile 2024 ha eseguito «6.976 accessi a conti correnti di clienti non giustificati da esigenze di servizio». Il reato che gli viene contestato è di accesso abusivo a sistemi informatici finalizzato ad attentare ai poteri dello Stato. La Procura di Bari ha deciso di indagare su Intesa-San Paolo (la banca da cui è stato licenziato) a titolo di responsabilità oggettiva.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, “è stata spiata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Il suo allora compagno Andrea Giambruno, la segretaria Patrizia Scurti e il marito, il capo della scorta della premier Giuseppe Napoli, oggi agente dell’Aisi. Ancora: i ministri Crosetto, Fitto, Santanchè. Gli ex premier Renzi e Letta. L’allora presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, i vertici dei Carabinieri (l’ex comandante generale Tullio Del Sette), il comandante generale della Finanza, Andrea De Gennaro.

