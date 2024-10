Il Psg crea, ma concretizza poco: rischia i playoff in Champions (Rmc Sport)

Contro il Psv nel match terminato 1-1 ha fatto 26 tiri in porta e strappato un solo punto. Guai a sedersi sugli allori: dovrà affrontare Atletico Madrid, Bayern Monaco e City.

Dopo le prime due vittorie in Champions, il Psg ha subito una battuta d’arresto con il pareggio ieri contro il Psv per 1-1. La squadra di Luis Enrique non deve sedersi sugli allori; nonostante abbia già 7 punti, si ritroverà ad affrontare dei big match importanti nelle prossime partite della competizione.

Il Psg non deve sedersi sugli allori: rischia i playoff in Champions

Rmc Sport scrive:

Dopo il pareggio contro il Psv, il Psg è in una situazione delicata nella corsa per l’ottavo posto in Champions League. Con partite insidiose, il nuovo format della competizione e alcune mancanze da parte dei suoi attaccanti (26 tiri in porta e un solo gol segnato), il club francese dovrebbe preoccuparsi. L’orizzonte europeo del Psg presenta delle ombre. Ora è al 17esimo posto in classifica, su 36 squadre; tra il nono posto e il ventiquattresimo si va ai playoff per un posto agli ottavi.

Nelle prossime cinque partite, i parigini dovranno affrontare l’Atletico Madrid in casa, il Bayern Monaco in Germania, poi il Salisburgo, e infine Manchester City e Stoccarda.

Il nuovo dg parigino: «Senza Messi, Mbappé e Neymar i ricavi commerciali sono aumentati»

Le Parisien intervista Victoriano Melero, nuovo direttore generale del Psg.

Che impatto hanno avuto le partenze di Messi, Mbappé e Neymar sui ricavi commerciali?

«Non ce ne sono stati. Le entrate per la stagione 2023-2024 sono superiori a quelle della stagione precedente. E aumenteranno anche nel 2025. I ricavi commerciali continueranno a crescere. Sui social network abbiamo 212 milioni di follower, con un aumento del 7%. Il calo su Facebook è stato compensato dall’aumento su TikTok e Twitch, le piattaforme della nuova generazione. Puntare sulle nuove generazioni è la nostra strategia. Per quanto riguarda la vendita dei biglietti, le sponsorizzazioni e i social network, la crescita continua».

