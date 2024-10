Il ct del Belgio su Lukaku: «Conto che torni a novembre»

Tedesco dopo il ko contro la Francia in Nations League: «Io ci credo ancora. Vogliamo prendere altri sei punti. Continuo a convocare i giocatori migliori»

Domenico Tedesco, ct del Belgio, è intervenuto ai microfoni dei media locali, come riporta Nieuwsblad.be, dopo il ko contro la Francia:

«Il risultato è una grande delusione. Abbiamo giocato una buona partita e abbiamo avuto tante occasioni. Abbiamo giocato in modo aggressivo, abbiamo fatto molto bene. Dobbiamo sempre andare avanti. Allora sarà una partita diversa, ancora migliore. Allora potremmo vincere. Dovevamo vincere. Non so quale sia il problema. Abbiamo giocato un bel preliminare dell’Europeo con tanti gol. Tuttavia, abbiamo giocato molte partite del genere dagli Europei con molte occasioni e pochi gol».

«Spero che Lukaku torni a novembre»

Tedesco ha parlato anche dell’attaccante del Napoli, Lukaku, che aveva chiesto di non essere convocato per questi incontri per continuare ad allenarsi con Conte

Crede ancora al raggiungimento dei primi due posti del girone?

«Io ci credo ancora. Vogliamo prendere altri sei punti. Continuo a convocare i giocatori migliori. Lukaku spero che torni a novembre. Ci conto. Anche Onana tornerà. Abbiamo avuto anche un buon periodo. In allenamento, tutti erano in forma. Se si dimenticano i primi 30 minuti in Italia, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Dobbiamo però ancora battere l’Italia e Israele. Se l’Italia dovesse perdere contro la Francia, passeremmo comunque il turno. Matematicamente è ancora possibile. Anche se dovessimo ottenere 10 punti, abbiamo fatto bene in questo gruppo. Potrebbe anche dipendere da Italia-Francia».

In una intervista ai microfoni del Tg1 Lukaku aveva spiegato perché ha scelto di non prendere parte alle gare col Belgio per continuare ad allenarsi a Castel Volturno:

«Rimanere con la mia squadra era più importante per me. Ho scelto di lavorare: l’anno scorso non ho fatto il ritiro e alla fine l’ho pagata. Penso che sarà una bella partita da vedere».

