Davydenko vede Federer e dice: “Eccolo lo str… che mi ha rovinato la vita”

Davydenko vede Federer e dice: “Eccolo lo str… mi ha rovinato la vita”

Roger Federer era tra il pubblico che ha seguito l’Atp di Shanghai vinto da Jannik Sinner in finale su Novak Djokovic. L’ex re del tennis mondiale ha assistito dalla tribuna al match in cui ha trionfato il campione azzurro e la sua presenza è stata notata anche da Nikolay Davydenko.

Davydenko, classe 1981 come Federer, è stato numero 3 al mondo – parliamo di un giocatore solidissimo – ma gli è mancato l’acuto della vittoria in uno Slam: il russo si è fermato quattro volte nei quarti di finale, due al Roland Garros e due allo US Open. Ebbene, in tre di queste circostanze a negargli il sogno della finale è stato sempre lo svizzero (Parigi 2007, New York 2006 e 2007), peraltro vincendo 9 set a zero. L’ex tennista russo commentava su un canale russo la finale di Shanghai e quando sui monitor è apparsa l’immagine del suo avversario non ha resistito e ha commentato: «Eccolo, lo stronzo… mi ha rovinato la vita».

Davydenko Federer e una battuta

Icons across generations united 😍 Ferrero, Federer and Alcaraz sitting together in Shanghai#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/l9tFUEPYIU — Tennis TV (@TennisTV) October 13, 2024

Si trattava ovviamente di una battuta scherzosa, sebbene piuttosto pesante, per sottolineare appunto le tante volte in cui Federer lo aveva messo in difficoltà: «Eccolo, lo stronzo. Quante volte mi hai battuto? 14 volte (in realtà sono il bilancio tra i due è di 19-2, ndr). Mi hai rovinato la vita nelle semifinali dei tornei del Grande Slam».

