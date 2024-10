Cies: Kvaratskhelia è il calciatore che vale di più nel Napoli e il terzo della Serie A

Secondo la stima del Cies l’attaccante georgiano del Napoli ha un valore di 67-84 milioni

Lautaro Martinez è il giocatore che vale di più in Serie A. È il dato che emerge dall’ultimo aggiornamento dell’osservatorio calcistico Cies, dedicato ai valori delle rose dei club. l valore di mercato, è calcolato sulla base di un modello statistico sviluppato esclusivamente dall’Osservatorio Calcistico Cies, utilizzando una metodologia spiegata in un articolo sottoposto a revisione paritaria, pubblicato di recente nell’International Journal of Financial Studies. La classifica mostra ai calciatori che hanno la maggiore valutazione per ciascun club di Serie A. Per il Napoli, terza in classifica c’è Khvicha Kvaratskhelia.

95-120mln: Lautaro Martinez , Inter

, Inter 69-88mln: Rafa Leao , Milan

, Milan 67-84mln: Khvicha Kvaratskhelia, Napli

61-78mln: Giorgio Scalvini , Atalanta

, Atalanta 56-73mln: Artem Dovbyk , Roma

, Roma 52-66mln: Kenan Yildiz , Juventus

, Juventus 34-49mln: Lucas Beltran , Fiorentina

, Fiorentina 34-48mln: Matteo Guendouzi , Lazio

, Lazio 30-43mln: Fabio Miretti , Genoa

, Genoa 29-40mln: Santiago Castro , Bologna

, Bologna 27-38mln: Ivan Ilic , Torino

, Torino 18-24mln: Lorenzo Colombo , Empoli

, Empoli 17-23mln: Lorenzo Lucca , Udinese

, Udinese 16-22mln: Nikola Krstovic , Lecce

, Lecce 16-21mln: Tomas Suslov , Verona

, Verona 13-18mln: Zion Suzuki , Parma

, Parma 13-17mln: Matteo Prati , Cagliari

, Cagliari 11-15mln: Nico Paz , Como

, Como 10-14mln: Matteo Pessina , Monza

, Monza 8-10mln: Gianluca Busio, Venezia

ilnapolista © riproduzione riservata