Napoli, contro il Monza tornano i titolarissimi (Sky)

In campo dal primo minuto Anguissa e McTominay. Difesa con Olivera, Buongiorno, Rrahmani e Di Lorenzo. Politano in vantaggio su Neres

A Sky Sport l’inviato Massimo Ugolini dà alcuni aggiornamenti sul Napoli e sulla probabile formazione che scenderà domani in campo.

Anguissa e McTominay dal primo minuto

Queste le sue parole:

«Questa mattina c’è stato l’allenamento. Il Napoli ha segnato 9 gol in campionato, 3 sono arrivati dalla difesa. Due segnati da Di Lorenzo e uno da Buongiorno. Ovvio che serve un contributo maggiore da parte degli attaccanti, ma Kvara e Lukaku ne hanno segnati già 4 in due. Entrambi a secco contro la Juve, un’intesa che sicuramente deve essere perfezionata. Torneranno in campo entrambi dal primo minuto con Politano, ci saranno anche Anguissa e McTominay dal primo minuto, 4-3-3 con la difesa che cambia in toto tranne per Caprile, ci saranno Olivera e Di Lorenzo con Buongiorno e Rrahmani. Il Napoli vuole poggiare le proprie ambizioni di alta classifica migliorando la fase offensiva certamente, ma mantenendo quella difensiva che in questo momento sta rendendo alla grande».

McTominay nuovo idolo di Napoli: ha l’educazione dei lord e la carica dei guerrieri (Gazzetta)

Scott McTominay nuovo idolo di Napoli. Ne scrive la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Ci sono infiniti modi per celebrare un gol. Poche cose, però, diventano iconiche, indimenticabili. Scott McTominay ha scelto la via più complicata, perché è andato dritto al cuore dei suoi nuovi tifosi. Urlo liberatorio e poi bacio allo stemma. Più che un’esultanza, è stata una vera e propria dichiarazione d’amore. Una cosa spontanea, naturale. Ma dall’impatto potentissimo. Scott è già un idolo di Napoli, ma da giovedì sera è diventato il simbolo dell’orgoglio partenopeo. Perché McTominay è un top player che ha scelto Napoli dopo una vita al Manchester United.

Segnare al primo pallone toccato allo stadio Maradona («un sogno») sembra qualcosa di più di un segno del destino. E gioire in quel modo per un quinto gol in Coppa, per una rete arrivata a gara ampiamente archiviata, dà la misura di quanto il centrocampista scozzese aspettasse quel momento. McTominay ha trasformato il Napoli e la sua carica agonistica sembra uscita direttamente dal ritratto del centrocampista ideale disegnato da Antonio Conte.

