Mamma Rabiot trova l’accordo con il Marsiglia, il francese però voleva la Premier (Schira)

Contratto fino al 2026 più un ricco bonus alla firma. L'ex Juve ha rifiutato pure due offerte dal Galatasary. Ci aveva fatto un pensierino pure il Milan

E alla fine Rabiot trovò un club. O forse sarebbe meglio dire che mamma Veronique l’ha trovato. L’ex Juve, ormai svicolato dopo che Thiago Motta gli ha garbatamente indicato la strada per andare via, è molto vicino all’accordo con il Marsiglia. Per lui una sorta di ritorno a casa visto che la Ligue 1 l’aveva già giocata ai tempi del Psg. Secondo quanto riferisce Schira su X però, Adrien desiderava andare in Inghilterra, in qualche club di Premier League magari con qualche ambizione interessante. Nessuno però si è fatto avanti. Ci ha provato anche il Milan, soprattutto dopo l’infortunio di Bennacer. Niente da fare, per il francese 5,5 mezzo all’anno erano pochi.

Adrien al Marsiglia, contratto fino al 2026 più un ricco bonus

Scrive Schira su X:

“Adrien Rabiot è pronto a firmare per Olympique Marseille. Contratto fino al 2026 + un ricco bonus alla firma. Ha rifiutato due offerte saudite e quella del Galatasaray nelle ultime settimane. Il suo sogno era giocare in Premier League, ma i club inglesi non hanno presentato offerte“.

Adrien #Rabiot is set to sign for #OlympiqueMarseille. Contract until 2026 + a rich bonus at signing. He has turned down two Saudi bids and Galatasaray's bid in the last weeks. His dream was to play in PremierLeague, but english clubs have not submitted offers.

Deschamps: «Rabiot? Situazione imbarazzante. È senza squadra e non si allena in un gruppo»

La conferenza stampa del ct della Francia Didier Deschamps alla vigilia del match di Nations League contro l’Italia, domani alle 20:45. Come ti spieghi il calo dell’Italia rispetto a quando la affrontavi da calciatore? O la situazione di Rabiot, ancora svincolato?

«Non mi permetterò di giudicare l’Italia, non so tutto ciò che ha passato. Spalletti vi dirà qualcosa. Paragonare quel che è successo con 5-10 anni fa non ha senso, l’Italia resta competitiva e Spalletti ha cambiato diversi giocatori rispetto all’ultimo Europeo. L’Italia rimane l’Italia, dopo quanto accaduto con l’eliminazione prematura avrà voglia di fare bene, tanti francesi giocano in Italia e c’è sempre la volontà di fare qualcosa di buono. Rabiot ha una situazione un po’ imbarazzante. Era in scadenza di contratto ed è voluto da parecchie squadre. Però ora è senza squadra e non si allena in un gruppo. Spero possa rapidamente scegliere un club che possa poi riportarlo con noi».

