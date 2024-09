Lukaku contro il Cagliari ha segnato 6 gol in 7 partite: è una delle sue vittime preferite (CorSport)

4 gol sono arrivati proprio in trasferta. È andato a segno in tutte e tre le partite giocate a Cagliari in Serie A

Scrive il Corriere dello Sport:

Gli è bastato poco per timbrare con il gol l’esordio, ma avrà più tempo dopodomani a Cagliari contro una delle sue vittime preferite. La seconda, per la precisione, dopo il Genoa. Rom ha infatti segnato già la bellezza di 6 gol in 7 partite ai rossoblù e 4 sono arrivati proprio in trasferta. Due l’anno scorso, quando con la Roma vinse all’Unipol Domus 4-1, due negli anni con la maglia dell’Inter. Insomma, è andato a segno in tutte e tre le partite giocate a Cagliari in Serie A: l’ultimo ad esserci riuscito, arrivando fino a 6 contro una singola squadra fuori casa, è stato Zlatan Ibrahimovic contro l’Inter tra il 2004 e il 2020. Un dato stimolante, ma mai quanto quello a cui è vicinissimo, ovvero il traguardo dei 400 gol in carriera. Gliene mancano 13, pochissime viste le sue medie stagionali.

Lukaku ha lavorato anche nei giorni di riposo (Gazzetta)

Scrive la Gazzetta con Vincenzo D’Angelo:

Il belga ha lavorato sodo tutta l’estate, si è visto da come si è presentato a Castel Volturno nel giorno del primo allenamento, quando anche Conte sembrava felicemente sorpreso. E poi ha rinunciato al suo Belgio pur di trovare in fretta la condizione migliore: ha chiesto e ottenuto di rimanere a Napoli ad allenarsi, per essere presto al top. E in questa pausa ha fatto ancora di più: ha lavorato anche nei giorni di riposo concessi da Conte a chi è rimasto in città, ha organizzato delle doppie sedute per mettere benzina nei muscoli e accelerare il percorso di ricerca della forma ideale. Rom si è caricato al massimo e ora è pronto a riversare sul campo il suo potere esplosivo.

