Lavezzi e Cavani sul Napoli: «Momenti che mi rendevano felice», l’uruguaiano: «Anche a me»

Su Instagram i due ex azzurri hanno ricordato l’esperienza vissuta insieme coi colori azzurri, alla vigilia del match di Coppa Italia tra Napoli e Palermo.

Tra qualche ora, alle 21, il Napoli giocherà con il Palermo in Coppa Italia. E due ex azzurri, Ezequiel Lavezzi e Edinson Cavani, hanno omaggiato la loro esperienza con la maglia del Napoli attraverso i social.

Il Pocho ha pubblicato su Instagram un foto in cui esulta dopo un gol insieme all’uruguaiano e Christian Maggio, scrivendo: Momenti che mi rendevano molto felice.

Di conseguenza, Cavani ha condiviso il post nelle storie del social, rispondendo: Anche a me.

I due hanno vissuto insieme la maglia azzurra dal 2010 al 2012, per poi ritrovarsi nel 2013 al Psg.

Bigon nel 2023: «Osimhen e Kvaraskhelia ricordano Cavani e Lavezzi»

L’ex direttore sportivo del Napoli Riccardo Bigon è intervenuto a Kiss Kiss Napoli:

«Per caratteristiche ricorda Cavani, come Kvaraskhelia ricorda Lavezzi. Insieme a Zielinski possono diventare quel trio magico formato all’epoca con Hamsik. Il georgiano ha corsa e fantasia, il nigeriano grande profondità. Il mister ha a disposizione davvero tantissima qualità, ed anche se il calcio ha sempre grande imprevedibilità per me ci sono tutti gli ingredienti giusti per fare bene».

I tifosi del Boca Juniors sono già impazziti per Edinson Cavani. Diego Estévez, autore del libro “Boca Locura”, dice di Cavani:

«È uno degli acquisti più significativi nella storia del club, paragonabile al trasferimento di Diego Maradona o ai ritorni di Martin Palermo, Juan Roman Riquelme e Carlos Tévez. È una cosa enorme».

