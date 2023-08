Il Boca in delirio per Cavani: «Diventerà un idolo, è la cosa migliore che ci potesse capitare» 

Ieri il debutto negli ottavi di finale di Copa Libertadores alla Bombonera. Niente gol, ma ha conquistato tutti: standing ovation per lui

I tifosi del Boca Juniors sono già impazziti per Edinson Cavani. Ieri la prima dell’ex Psg, con la Bombonera in delirio. Le Parisien racconta la serata, con i commenti entusiasti dei tifosi. Il Boca ha affrontato il Nacional nel ritorno degli ottavi di finale della Copa Libertadores, che in Sud America è l’equivalente della Champions League. Cavani non ha segnato ma ha fatto impazzire tutti: “il suo arrivo ha causato un vero e proprio terremoto in questo lato del Rio de la Plata”.

Diego Estévez, autore del libro “Boca Locura”, dice di Cavani:

«È uno degli acquisti più significativi nella storia del club, paragonabile al trasferimento di Diego Maradona o ai ritorni di Martin Palermo, Juan Roman Riquelme e Carlos Tévez. È una cosa enorme». I tifosi sono orgogliosi di Cavani, che ha scelto il Boca invece di qualunque altro club. «Poteva andare in Arabia Saudita o negli Stati Uniti ma ha scelto di venire qui, questo la dice lunga su di lui». Mentre le magliette col suo numero 10 vanno via come il pane. Uno dei venditori dice di averne vendute 200 in un solo giorno, mentre nel negozio ufficiale del club sono già finite da giorni. Altre voci dei tifosi: «Cavani ha tutto per diventare un idolo del Boca. Ai nostri tifosi piacciono soprattutto i giocatori umili e laboriosi, che non barano». Il giornalista Pablon Ramòn, del quotidiano Olè, dice: «Si sente l’elettricità nell’aria, c’è già un legame speciale tra lui e i tifosi». Al mercato nero i biglietti per la partita si vendono a 150 euro, l’equivalente del salario minimo del Paese: «La tariffa Cavani». C’è chi arriva da molto lontano per vedere la nuova star del Boca. «Abbiamo appena percorso 1800 km dalla Patagonia per venire qui. Non abbiamo esitato. Cavani se lo merita perché ha l’anima da Bostero (il soprannome dei tifosi del club, ndr). Sentiamo dal suo discorso che non è venuto in pensione anticipata». Nonostante non abbia segnato, all’uscita dal campo, al 70′, Cavani è stato salutato da una standing ovation. Alla fine il Boca si è qualificato ai rigori. I tifosi esultano: «Cavani, è la cosa migliore che ci potesse capitare». 🔟🔵🟡 Edinson Cavani 🤝 CONMEBOL #Libertadores pic.twitter.com/vtd71txKc1 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) August 9, 2023 🚨 Edinson Cavani est officiellement présenté à la Bombonera. Que le spectacle commence 🥂 pic.twitter.com/qYJaT5jJ0L — Cancha Argentina (@CanchaArgentina) July 31, 2023

