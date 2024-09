Hanno lanciato petardi in campo e nella vicina Curva A, costringendo la partita a riprendere con nove minuti di ritardo

Gli ultras del Palermo hanno rovinato la partita, come sono entrati tutti quei petardi? (Gazzetta)

Ieri sera l’inizio del secondo tempo di Napoli-Palermo è stato ritardato di nove minuti per una lunga serie di petardi (a Mediaset hanno parlato di bombe carta) fatte esplodere dalle tifoserie. A cominciare sono stati i palermitani. Ecco cosa scrive la Gazzetta dello Sport:

Chi ha perso, invece, è stato il tifo palermitano. All’intervallo lo zoccolo duro degli ultrà rosanero ha preso possesso del settore ospiti e ha cominciato a lanciare petardi in campo e nella vicina Curva A, costringendo la partita a riprendere con 9’ di ritardo. Gli avvisi dello speaker non hanno placato la situazione e il lancio di materiali esplosivi è durato per tutta la ripresa. Uno spettacolo da condannare e una domanda: come fanno a entrare tutti quei petardi?

ilnapolista © riproduzione riservata