Dibu Martinez squalificato per due match con l’Argentina per “comportamento offensivo e violazione del fair play”

I fatti riguardano la partita contro il Cile per aver messo la Copa America sui genitali e contro la Colombia, quando ha schiaffeggiato una telecamera.

La Fifa ha deciso di squalificare Emiliano “Dibu” Martinez, portiere della Nazionale argentina, per due partite delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Il motivo riguarda la sconfitta contro la Colombia. Il portiere, a fine gara, aveva schiaffeggiato una telecamera che lo inquadrava, molto probabilmente per il nervosismo; questo, però, ha provocato anche la caduta del cameraman. La squalifica è sulla base quindi di un “comportamento offensivo e violazione dei principi del fair play”.

Inoltre, pare che la sanzione riguardi anche i festeggiamenti con i tifosi per la vittoria della Copa America. Nel match contro il Cile della scorsa sosta, i calciatori argentini hanno portato davanti ai propri tifosi la coppa vinta a luglio; e il Dibu si è lasciato prendere dall’entusiasmo, emulando la stessa cosa fatta con il premio di miglior portiere vinto in Qatar, ovvero ponendola sui genitali.

La Fifa ha stilato il seguente comunicato:

Il calciatore Damián Emiliano Martínez, è dichiarato responsabile del suo comportamento offensivo e della sua violazione dei principi di fair play in relazione alle partite Argentina-Cile giocata il 5 settembre 2024 e Argentina-Colombia giocata il 10 settembre 2024. L’articolo 13 del codice disciplinare specifica che una penalità di almeno una partita o un periodo di tempo appropriato sarà imposta per condotta antisportiva nei confronti di un avversario o di chiunque non sia un ufficiale di partita. L’imputato è sospeso per le prossime due partite.

La Federcalcio argentina (Afa), in risposta, ha fatto sapere tramite un altro comunicato che è in disaccordo con la decisione della Fifa.

