De Laurentiis, le lacrime dell’imprenditore che si è ostinato a fare calcio a modo suo (Corsera)

La commozione dell’uomo spigoloso e visionario, le sue sono anche lacrime di rabbia

De Laurentiis, le lacrime dell’imprenditore spigoloso e visionario (Corsera)

Scrive Monica Scozzafava per il Corriere della Sera:

Le lacrime di De Laurentiis sono sì il segnale dell’emozione dell’imprenditore che in 20 anni ha portato il Napoli dall’inferno del fallimento al paradiso dello scudetto, ma c’è anche la commozione forte dell’uomo che si è ostinato a fare il calcio a modo suo, dandogli un’impronta famigliare, respingendo l’assalto di possibili investitori esteri, rinunciando ad adeguarsi alle diffuse opportunità del mercato.

L’uomo spigoloso e visionario, che sa anche essere antipatico, all’alba del secondo ventennio si mostra vulnerabile: «Ho vinto, rispettando regole e persone», e si ferma per riprendere un tono fermo. Ha messo la famiglia al centro del suo grande business. E, allora, le lacrime sono anche un sussulto d’orgoglio: «Non abbiamo un euro di debito».

Gli occhi restano umidi, la fotografia è inedita. De Laurentiis che urla nelle riunioni di Lega, che manda a quel paese chi non è d’accordo con le sue idee, che scompagina gli equilibri politici del Palazzo, oggi è un imprenditore di 75 anni sopraffatto dalle sue stesse emozioni. Le sue sono anche lacrime di rabbia: osteggiato, inviso, criticato a volte anche nell’ambito del suo stesso club, è andato avanti convinto di idee e scelte, quasi a farsene un vanto, anche quando erano sbagliate. «Il mio è un calcio libero» insiste.

De Laurentiis si commuove sul Napoli non ricattabile e che non scende a compromessi. A chi si riferiva? – VIDEO

È successo durante la conferenza di presentazione del nuovo partner del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha fatto il punto sui suoi 20 anni di presidenza del club e ha smentito la fama di uomo che non si emoziona mai. Nel ricordare quanto fatto in questi anni e nel delineare i progetti futuri, De Laurentiis è stato colto in flagrante dall’emozione. Ha dovuto interrompere il discorso qualche secondo ed in quel momento gli applausi gli hanno concesso quei preziosi secondi per riprendere l’aplomb. A quel situazione si riferiva? A Spalletti? A Osimhen?

