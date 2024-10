«Ripartiamo Con Te», la campagna abbonamenti del Napoli: obiettivo quota venticinquemila (CorSport)

Fino al 22 luglio tessere riservate agli abbonati del 2023/2024. Dal 29 luglio al 9 agosto la vendita libera. I prezzi: per i vecchi abbonati si va dai 240 euro ai 1.520

Il 10 luglio si apre la campagna abbonamenti del Napoli. Il club spera nella spinta di Antonio Conte, il vero acquisto top di questa sessione di mercato. La campagna sarà presentata dal club il 9 luglio. Il Corriere dello Sport fornisce alcune indicazioni utili.

«Ripartiamo Con Te», la campagna abbonamenti del Napoli per la stagione 2024/25

Scrive il Corriere dello Sport:

Il titolo della campagna abbonamenti è chiaro, strizza l’occhio, ed è un invito a rialzare la testa grazie all’arrivo del nuovo allenatore: «Ripartiamo Con Te». Un gioco di parole su locandina in stile fumetto, con Antonio Conte al centro e tifosi di ogni età alle sue spalle, tutti vestiti d’azzurro in una posa che richiama “Il quarto stato”, celebre dipinto di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Partirà il 10 luglio alle ore 12 e avrà tre fasi.

I primi giorni di vendita, fino al 22 luglio incluso, saranno riservati agli abbonati della stagione 2023/2024 che potranno accedere alla tariffa ridotta per esercitare il diritto di prelazione sul proprio posto e usufruire di uno sconto sul prezzo intero dell’abbonamento. Dal 23 luglio al 25 luglio incluso, sarà possibile invece per i vecchi abbonati cambiare posto o settore. Dal 29 luglio al 9 agosto ci sarà infine la vendita libera aperta a tutti.

L’obiettivo è quello di confermare i numeri dell’anno scorso: venticinquemila sottoscrizioni, numero massimo consentito. Tra le novità di questa stagione c’è l’introduzione di due nuovi settori: Distinti Premium e Tribuna Posillipo Premium. Costi più alti, ma posti più centrali e dunque con visibilità migliore.

Tariffe agevolate sono state confermate per gli Under 30 e per gli Under 14. Per i vecchi abbonati, i prezzi vanno dai 240 euro delle Curve Inferiori (400 per le Superiori) ai 1.520 per la Tribuna Posillipo Premium, passando 690 per i Distinti e 780 per i Distinti Premium. Un po’ più alti i prezzi per i nuovi abbonati.

ilnapolista © riproduzione riservata