Lo sviluppo della giovane Italia: Kayode, Ndour e Casadei tra i più attesi (CorSport)

Ci sono anche Fabbian e Baldanzi, sperando possano trovare più continuità in Serie A. Torneranno Udogie e Scalvini dagli infortuni, Tonali dalla squalifica.

Poche ore dopo il fallimento a Euro2024, l’Italia sta pensando di rivoluzionare il proprio assetto convocati. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, molti nomi in discussione e tanti giovani pronti a sostituirli, che quest’anno hanno trovato spazio in Serie A (e non solo). Sono i ragazzi che hanno vinto l’Europeo Under 19 o che sono arrivati in finale al Mondiale Under 20, finora poco considerati dai maggiori campionati del vecchio continente.

La giovane Italia prende forma: i nomi più attesi

Il quotidiano riporta:

Pronti ad essere chiamati (o richiamati) tanti giovani. Tornerà l’infortunato Scalvini, ad esempio, ma gli occhi del ct sono anche su Fabbian (centrodestra del Bologna), Baldanzi (Roma), Lucca dell’Udinese. In ottica azzurra ci sono anche Casale (vedremo come Baroni lo impiegherà alla Lazio), Kayode della Fiorentina, Cher Ndour (19enne del Psg), Casadei (ex Under 20, gioca al Chelsea), Koleosho (Burnley).

Se ci sono nomi in arrivo, c’è anche chi invece è pronto a dire addio alla nazionale o ad uscire dal giro, almeno per il momento, dei convocati:

In discussione, la presenza in futuro di Jorginho, Darmian e rischia anche Di Lorenzo, il “figlio” di Lucio, soprattutto se non riuscirà a scrollarsi di dosso il maleficio che lo ha bloccato a Euro 2024. Andranno poi verificate le condizioni di Acerbi e Berardi, due dei grandi infortunati azzurri di questo europeo. A proposito di infortunati, torneranno da Spalletti Udogie, sul quale il ct aveva puntato forte, e Zaniolo. E fra i rientri va annoverato anche Tonali, la cui squalifica per il caso-scommesse terminerà il 30 agosto. Davanti, bisognerà cercare un attaccante. Scamacca, Retegui, Chiesa, Zaccagni e Raspadori non sono bastati.

ilnapolista © riproduzione riservata