Il metodo scientifico e sociologico con cui l’Inghilterra ha vinto ai rigori (The Athletic)

L’Inghilterra ha pianificato tutto meticolosamente. Lo hanno trasformato da rito individuale a rito collettivo in cui chi non tira conforta e incoraggia chi è stato scelto.

Guardando i rigori dell’Inghilterra nella vittoria contro la Svizzera nei quarti di finale di Euro 2024, è difficile non chiedersi perché i rigori sono considerati così difficili. Se lo chiede The Athletic. I cinque rigori tirati dall’Inghilterra contro la Svizzera erano così belli che sembravano tutti molto facili.

“L’Inghilterra sapeva cosa stava facendo, aveva pianificato tutto meticolosamente. «Questa è una routine provata e raffinata», dice a The Athletic Geir Jordet, autore del libro Pressure: Lessons from the Psychology of the Penalty Shootout. «Hanno pianificato tutto, è tutto già deciso». È il più vicino possibile a un tiro di rigore meccanico che si possa ottenere come squadra”.

Come l’Inghilterra ha trasformato i rigori da maledizione in benedizione

The Athletic scrive che tutto è iniziato prima dei rigori. “Mentre l’allenatore della Svizzera Yakin ha tenuto il suo discorso prima dei rigori davanti a un gruppo confuso, Southgate ha radunato solo i giocatori che erano in campo alla fine dei tempi supplementari. Tutti i sostituti e coloro che erano rimasti in panchina, persino il capitano Kane, erano sulla linea di fondo. Nessuna distrazione, niente di superfluo. Southgate ha voluto anche parlare con alcuni giocatori che non erano i prescelti per i rigori: Declan Rice, Luke Shaw, Kyle Walker e John Stones. Sembrava che l’Inghilterra avesse adottato una sorta di “sistema collettivo”, in cui un giocatore veniva assegnato a uno dei tiratori per supportarlo e congratularsi con lui dopo il rigore: Walker con Palmer, Shaw con Bellingham, Stones con Saka, Rice con Ivan Toney. Avrebbero dovuto consolare i compagni in caso di rigore sbagliato”.

«Hanno inventato un modo per affrontare questo evento individuale come un evento collettivo di squadra», afferma Jordet.

È degno di nota che l’Inghilterra non abbia fatto questo nel 2021, quando ha perso la finale dell’ultimo campionato europeo ai rigori contro l’Italia. Poi il rigore di Akanji. Un brutto rigore, basso, poco potente e poco angolato. Ma era prevedibile. Akanji è rimasto in posizione per otto lunghissimi secondi. Pickford si è girato, si è allontanato dalla porta, ha raccolto la sua borraccia che aveva opportunamente lasciato a circa 20 metri di distanza. Poi il difensore svizzero sistema la palla. Pickford si avvicina all’arbitro.

«Quando i giocatori rimangono in quella posizione per otto secondi o più, il loro tasso di successo scende al di sotto del 50 percento».

Akanji è rimasto sul dischetto per un totale di 14 secondi. “Alla fine, l’arbitro Daniele Orsato ha ammonito verbalmente Pickford“.

Il portiere inglese si è inventato quasi di tutto per distrarre gli avversari. Facce buffe, perdite di tempo, movimenti strani. Tutto era utile per distrarre. “Pickford aveva anche delle note dettagliate sulla sua borraccia, che gli dicevano come avvicinarsi a ogni avversario svizzero e in che modo tuffarsi per parare“.

I rigori di Pickford

“La cosa interessante è che Pickford non ha seguito esattamente le istruzioni sulla borraccia. Lo ha fatto per tre dei quattro rigori della Svizzera. Le istruzioni per Schar erano di “fingere a destra, tuffarsi a sinistra”, ma in realtà ha finto a sinistra e si è tuffato a destra“.

Un altro aspetto interessante è il tempo di esecuzione:

“Il tempo che i giocatori impiegano dal fischio all’inizio della loro corsa è spesso un’indicazione di quanto deliberatamente abbiano pianificato le cose”, afferma Jordet. “I giocatori inglesi in media hanno impiegato 5,2 secondi, i giocatori svizzeri 1,3 secondi“. Questo suggerisce che una squadra aveva il pieno controllo e si è presa il suo tempo, mentre l’altra è stata un po’ frettolosa.

