Buongiorno saluta i tifosi del Toro, che insultano i napoletani: «Non sono sportivi, sono rinc******iti» (Video)

Alessandro Buongiorno ha salutato questa mattina i compagni del Torino al Filadelfia prima di dirigersi a Roma per le visite mediche con il Napoli.

Buongiorno saluta i tifosi del Torino che insultano i napoletani

All’esterno del centro sportivo erano presenti anche i tifosi granata, con cui il difensore si è fermato a firmare qualche autografo e scattare selfie. Tra questi, c’era anche un tifoso napoletano residente a Torino, che è stato inizialmente insultato perché “fuori luogo”: «Da Napoli sei arrivato fin qua a rompere i co****ni?!»; a quel punto il tifoso ha chiesto sportività, mentre Buongiorno ha continuato a sorridere e firmare autografi a tutti.

Un altro tifoso granata gli ha chiesto di ritornare un giorno a vestire la maglia della sua città e il difensore ha risposto: «Magari, sarebbe bello…»

«Ale, tieni duro! Altro che città sabauda… a Napoli ti romperanno dalla mattina alla sera… firmami questo, firmami quello… non sono sportivi, sono una massa di rinc******iti», le altre parole dei tifosi torinesi. Buongiorno ha reagito con simpatia, sorridendo e ringraziando coloro che gli facevano l’in bocca al lupo.

Buongiorno firmerà un contratto fino al 2029 con l’inserimento di una clausola rescissoria esercitabile dopo tre anni. Il centrale della Nazionale, che ora si sta godendo qualche giorno di relax dopo la fine degli Europei, aspetta l’ok definitivo per volare a Roma per le visite mediche e la firma sul contratto. Accadrà molto presto, poi a partire dal ritiro di Castel di Sangro, che inizia il 25 luglio, Buongiorno si unirà ai compagni e comincerà la sua nuova avventura. Un’operazione per il club da 40 milioni

