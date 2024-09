Zanoli piace al Cagliari, che valuta anche altri due difensori (Di Marzio)

Dopo i prestiti alla Samp e alla Salernitana negli ultimi due anni, potrebbe arrivare l’addio definitivo al Napoli.

Alessandro Zanoli non è mai riuscito ad incidere con il Napoli, anche perché aveva davanti Giovanni Di Lorenzo nel suo momento migliore. Dopo essere stato ceduto in prestito a Sampdoria e Salernitana negli ultimi due anni, ora c’è il Cagliari su di lui; potrebbe però arrivare l’addio al club azzurro.

C’è il Cagliari su Zanoli

Il giornalista Gianluca di Marzio, nel resoconto di calciomercato, scrive sul suo sito:

Il Cagliari perderà Dossena e vuole Luperto per sostituirlo. Piacciono anche Zanoli e Zortea.

L’agente del calciatore aveva parlato del suo passaggio alla Salernitana

Alessandro Moggi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio Kiss Kiss Napoli

«La trattativa è stata complicata per portare Zanoli alla Salernitana, come spesso capita, lunga e complessa. Sembra tutto facile quando viene trasferito un calciatore, invece è difficile e anche la storia di questo mercato lo racconta, sono sfumati affari all’ultimo secondo. Ci sono i direttori, i presidenti e i risultati della squadra: il budget lo si può programmare, ma ci sono tanti fattori che incidono ed il tempo è fondamentale. Un giocatore lo vendi quando puoi farlo, i giovani italiani devono giocare e non possono stare dietro chi ha fatto già una carriera: se non giocano, non avremo mai una nazionale competitiva»

ilnapolista © riproduzione riservata