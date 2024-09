Telefonata tra Conte e Lukaku: il tecnico ha moralmente bloccato il belga (Sky)

Bisognerà comunque prima cedere Osimhen per sbloccare la trattativa. Arsenal in vantaggio.

A Sky Sport ha parlato il giornalista Luca Marchetti soffermandosi su Antonio Conte e Romelu Lukaku. Il tecnico ha allenato il centravanti belga ai tempi dell’Inter e vorrebbe riaverlo nella sua nuova esperienza al Napoli.

Ricordiamo che Lukaku è in uscita dal Chelsea, che vorrebbe cederlo con il pagamento della clausola rescissoria (38 milioni). La società inglese, che quest’anno ha prestato il centravanti alla Roma, non è disposta ad accettare altri prestiti.

Telefonata tra Conte e Lukaku: moralmente bloccato il belga

Le dichiarazioni di Marchetti:

«C’è stata una telefonata tra Conte e Lukaku in queste ore. L’allenatore ha moralmente bloccato il belga. A bloccare l’affare è Osimhen e la sua possibile cessione. Quindi bisogna prima aspettare una sua uscita. In vantaggio sul nigeriano c’è l’Arsenal, che però deve prima fare delle cessioni».

A Het Laatse Nieuwse:

Sull’offerta dall’Arabia:

«L’offerta dall’Arabia? È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di fila ho pensato: “Sì, ci vado”, “No, non ci vado”. Tutti sono andati in Arabia Saudita solo dopo i giorni in cui io avrei potuto firmare. Diciamo che ho avuto paura. Ora l’Arabia Saudita non mi fermerebbe. Il livello non potrà che aumentare. E arriverà a un livello molto più alto di quanto molti pensano».

I fattori che potrebbero influenzare la sua decisione sul futuro:

«Quali fattori? Il mio rapporto con l’allenatore, ad esempio. È come una relazione con una donna. Se non funziona più, perché stare insieme? Chi è stato il migliore che ho avuto finora? Antonio Conte».

