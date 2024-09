Orietta Berti: «Di notte lavavo scarpe e vestiti e Sandra Milo apriva la porta: «Basta! Non mi fai dormire!»

A Effe: «Ogni volta non la sentivo arrivare: «Mi fai prendere un colpo!», le dicevo. E lei si metteva a ridere, con quella sua risata da bambina: «Ecco, ti ho spaventata, così la smetti»

Effe ha intervistato Orietta Berti, 81 anni ed è ancora una peperina reduce dal successo di Una vespa in 2, in cui duetta con Fiorello, già pronosticato come probabile tormentone dell’estate.

«Da quando conosco Fiorello? Da sempre. Ma la nostra amicizia è cresciuta con Viva Rai2! Con lui non si prova niente. Ti convoca alle cinque del mattino: “Se improvvisiamo viene meglio”. Una cosa che, se sei un artista, ti manda nel panico. Ma io con lui mi sento al sicuro»

Lei e Fiorello siete simili sotto molti aspetti: due che amano sperimentare, positivi, con i piedi per terra.

«Vero. Però, per me è un onore lavorare con lui. E poi adesso è diventato anche dottore. Gli hanno dato la laurea honoris causa».

Fra tutti i Sanremo ai quali ha partecipato, il più bello?

«Solo da concorrente ne ho fatti dodici. I cantanti che si erano conquistati la notorietà a un certo punto non ci volevano tornare. E anch’io, quando me l’hanno proposto nel 2021, dopo 29 anni dalla volta precedente, all’inizio ho risposto: «Non ci penso proprio». Ero sempre in tv, avevo già la mia visibilità».

Nel reality Quelle brave ragazze. Oltre a lei e a Mara Maionchi c’era Sandra Milo, che è morta lo scorso gennaio. Ha un ricordo speciale?

«Io di notte ho l’abitudine di lavare tutto, vestiti, scarpe, perché non mi va di mettere la roba sporca in valigia. Sandra apriva la porta: «Basta! Non mi fai dormire!». Ogni volta non la sentivo arrivare: «Mi fai prendere un colpo!», le dicevo. E lei si metteva a ridere, con quella sua risata da bambina: «Ecco, ti ho spaventata, così la smetti». Pensi che dovevo esserci anch’io nella seconda stagione (in cui venne sostituita da Marisa Laurito, ndr), ma avevano anticipato la registrazione di due mesi ed ero impegnata col Grande fratello Vip. Però eravamo d’accordo con la Mara che avremmo girato una nuova stagione tutte e quattro insieme. Ma adesso che Sandra non c’è più…»

Scusi, ha detto che lava anche le scarpe?

«Eh certo, le scarpe sono le prime».

E pure i vestiti di paillettes?

«Quelli sono ancora più facili: non si stirano. Le racconto questa: quando ho fatto la réclame per il detersivo Perlana, parte la registrazione e dico: «Ci lavo i vestiti di paillettes». Mi fermano: «Signora, dobbiamo rifarla perché noi non possiamo garantire che il prodotto vada bene per le paillettes». E io: «Ma ve lo garantisco io che lo uso sempre!»

ilnapolista © riproduzione riservata