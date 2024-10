La Copa America negli Stati Uniti è un flop: prezzi esorbitanti, stadi vuoti. È il torneo degli influencer (Guardian)

Vendono solo i biglietti delle partite dell’Argentina grazie al fattore Messi. Il costo medio di un biglietto per la partita d’apertura era di oltre 500 dollari

La Copa America negli Stati Uniti è un fiasco: biglietti costosi, caldo asfissiante. Fanno numeri solo le partite dell’Argentina di Messi.

Il Guardian con Jon Arnold scrive:

“La partita inaugurale del Gruppo C tra Uruguay e Panama ha visto la pubblicazione di un post da parte dell’account X ufficiale della Copa América. “Guardate chi c’è”, si leggeva. In allegato c’erano le foto di giovani e affascinanti influencer dei social media in posa mentre si godevano la partita dai palchi dei dirigenti.

Il post è diventato subito virale ed è stato visualizzato più di 7 milioni di volte. Non sono i tifosi a esprimere gioia, ma piuttosto le Americhe che si uniscono per chiedere: “Chi?”.

Lo scambio espone il problema fondamentale della Copa América di quest’anno, ospitata negli Stati Uniti. Non c’è nulla di sbagliato negli influencer dei social media e sarebbe sciocco per qualsiasi organizzazione ignorare il potenziale potere di marketing che possono apportare. Ma il tweet sembra ritrarre la Copa di quest’anno come una sorta di evento aspirazionale per i ricchi, piuttosto che come un torneo per tutti, che siano fanatici del calcio statunitense, immigrati sudamericani negli Stati Uniti o tifosi in viaggio”.

La Copa America non sta ricevendo l’affluenza desiderata

La Copa America di quest’anno si sta rivelando un fallimento. “Ma, a parte qualche azione coinvolgente sul campo, la Copa di quest’anno è stata in gran parte un fallimento. La competizione è stata danneggiata dalla scarsa vendita di biglietti e dagli stadi vuoti. L’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins, dove si sono seduti gli influencer, era pieno a metà per Uruguay-Panama. Solo 29.000 persone si sono presentate per Venezuela-Ecuador al Levi’s Stadium della California, un impianto con una capacità di 65.500 posti. Anche la nazione ospitante, che ha giocato in casa dei Dallas Cowboys nell’esordio del torneo, è riuscita a raccogliere solo 48.000 tifosi in uno stadio da 80.000 posti”.

Le uniche partite che vendono sono quelle dell’Argentina, chissà perché.

“Le partite dell’Argentina hanno registrato il tutto esaurito, anche se la maggior parte del pubblico è accorso per vedere Lionel Messi, anche se è rimasto a riposo nella vittoria di sabato contro il Perù. Persino il Messico, che di solito fa il pieno negli stadi statunitensi, ha giocato l’esordio in un Nrg Stadium di Houston pieno per tre quarti (l’affluenza è stata migliore per la partita successiva, a Los Angeles)”.

Gli stadi sono vuti perché “la tariffazione dinamica dei biglietti ha reso esorbitante il costo delle partite. Aggiungete il prezzo del parcheggio allo stadio o il pagamento di un Uber, una scelta inevitabile dato che la maggior parte dei luoghi non è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, e il prezzo di uscita per la Copa di quest’anno parte da 200 dollari. Il prezzo medio per la partita di apertura del torneo, Argentina-Canada, era di oltre 500 dollari, anche se gran parte di ciò era probabilmente dovuto al fattore Messi. D’altra parte, assistere a Messico-Venezuela ti avrebbe fatto guadagnare 120 dollari per il biglietto più economico, prima delle tasse e di tutti gli extra del giorno della partita come parcheggio e cibo”.

