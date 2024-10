Il contratto verrà rinnovato. Con qualche mese di ritardo, ritardo che ha portato a insoddisfazione e che ha consentito l’intromissione del Psg.

Kvaratskhelia, incontro positivo ma non risolutivo (Sky Sport)

Dice Marchetti a Sky Sport.

«Kvara non è che avrebbe firmato il contratto. Forse la qualificazione lo ha messo di buonumore. Ovviamente la dimostrazione di affetto e di stima da parte di Conte non può non averlo colpito.

La delegazione era composta da De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Manna. Viaggio positivo ma non risolutivo, si andrà verso quello che ha detto ieri de Laurentiis in conferenza. Il contratto verrà rinnovato. Con qualche mese di ritardo, ritardo che ha portato a insoddisfazione e che ha consentito l’intromissione del Psg.

Conte ha detto: Kvara rimane del resto non mi interessa. La soluzione poi si troverà, le possibilità sono tante, anche eventualmente con una clausola, Quando c’è la volontà, un incontro si trova».

Kvaratskhelia: incontro positivo tra l’agente e il Napoli (la magia di Conte prosegue) – Sky Sport

Napoli, incontro positivo tra la dirigenza e l’agente di Kvaratskhelia per il futuro del georgiano.

Il giornalista Baiocchini a Sky Sport riporta:

«I protagonisti dell’incontro sono stati De Laurentiis, Chiavelli e Manna. Hanno parlato con l’agente del giocatore, stiamo cercando di capire se hanno parlato anche con Kvaratskhelia, per ribadire la centralità di Kvaratskhelia nel progetto di Antonio Conte. L’incontro è stato positivo, il Napoli ha voluto ribadire la piena volontà di accontentare il giocatore per quelli che saranno i discorsi che verranno fatti dopo l’Europeo. Il Napoli crede fortemente nella permanenza di Kvara e ha voluto comunicarglielo».

Le parole di Kvaratskhelia sul futuro

Kvaratskhelia: «Rispetto Conte che è un grande allenatore ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei».

Ecco cosa ha dichiarato Kvaratskhelia ai microfoni della Rai dopo la vittoria della Georgia per 2-0 sul Portogallo e la storica qualificazione agli ottavi di finale dove affronteranno la Spagna.

«Dopo la vittoria di stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti, ora pensiamo alla prossima partita (con la Spagna negli ottavi di finale)».

«Ho scambiato la maglietta con Ronaldo, è il giorno più bello della mia vita, ho avuto la maglietta di Ronaldo».

Il Napoli, Conte ha detto che tu resti a Napoli.

«Rispetto Conte, è uno dei migliori allenatori, rispetto Napoli, amo Napoli ma deciderò il mio futuro dopo gli Europei, ora sono felice qui con la Georgia».

