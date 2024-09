Kvara ha parlato con Conte, è felice del suo arrivo. Osimhen, il Napoli può trattare sulla clausola (Sky)

Per Kvara le cose possono essere gestite serenamente. Poi c’è un contratto da adeguare. Il club sta cercando di chiudere per Rafa Marin

Nello studio di Sky Sport fanno il punto della situazione sul Napoli e sul mercato condotto da Manna e Conte. Al centro delle discussioni il caso Kvaratskhelia scoppiato nella notta. Le parole del padre sono piuttosto chiare, la posizione del Napoli anche. Kvara ha sempre ribadito di essere contento di giocare a Napoli. Le parole di Massimo Ugolini e dei giornalisti presenti in studio.

Nessuno confronto tra il Napoli e l’entourage di Kvara

Le parole di Massimo Ugolini:

«Il giocatore anche in una recente intervista ha dato una apertura significativa a Napoli e alla città. Le parole del papà hanno aperto un caso. In queste occasioni le idee chiare possono diventare pericolose. Il confronto non c’è stato. Posizione del club ferma e decisa, per Conte è fondamentale per la ricostruzione della squadra. Poi è ovvio, al di là dell’entità dell’offerta arrivata dal Psg, c’è la ferma intenzione del club di sacrificare solo Osimhen tra i giocatori top. Non ci dovrebbero essere problemi, alla fine però c’è. Kvara, con l’uscita di Osimhen, sarà certamente il giocatore più pagato della rosa, bisogna avere pazienza nella gestione del caso. Kvara ha parlato con Conte, gli ha esternato la sua felicità per il suo arrivo. Dal giocatore sembra che le cose possano essere gestite serenamente. Poi c’è un contratto da adeguare e il presidente lo vuole adeguare».

La situazione Osimhen ostacola il rinnovo del georgiano

Magari la presenza di Osimhen, con un ingaggio così importante, poi gli altri si aspettano qualcosa in più dalla società. «Il peso dell’ingaggio Osimhen si avverte sul bilancio e si sente anche dentro lo spogliatoio. Il contratto pesa per 18 milioni annui sul bilancio del club. Non credo sia un problema di clausola, il Napoli può accettare anche una trattativa. Poi bisognerà sanare le situazioni di Di Lorenzo e Kvara. Arrivare all’inizio del campionato con entrambi sorridenti», la riflessione di Ugolini.

Gli obiettivi di mercato del Napoli

«Il primo obiettivo è rinforzare la difesa. Non solo con una pedina. L’obiettivo buongiorno, apertura del giocatore. Non ancora avviati i contatti tra Torino e Napoli. Il Napoli sta lavorando, sta cercando di chiudere per Rafa Marin del Real Madrid, classe 2002, ha giocato con l’Alaves. Tentativo di inserimento del Milan ma è arrivato tardi».

