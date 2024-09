Al torneo di Stoccarda in due ore e 55 minuti di gioco. Non giocava da due mesi. Alla fine era stremato: «Spero di non dover giocare domani»

Il secondo ritorno di Berrettini (ora anche sull’erba): batte Safiullin in tre set.

Matteo Berrettini torna un’altra volta, dopo mesi di stop, e vince. Lo fa sulla sua superficie preferita, l’erba, a Stoccarda. Batte il russo Safiullin numero 43 del mondo. Matteo ha giocato quasi tre ore e ha retto. Ha vinto 7-6 5-7 7-5 al quarto match-point. Safiullin è un avversario tosto. Berrettini ha combattuto punto su punto, ha vinto 10-8 il tie-break e poi ha retto al secondo set perso. Non giocava da due mesi.

A fine match ha dichiarato:

«Non avevo più energie, sono molto orgoglioso del modo in cui ho combattuto. Non mi aspettavo nulla di diverso visto che non giocavo da tanto. Volevo rimanere lì, concentrato. Spero di non dover giocare domani. Il mio fisioterapista ha fatto un gran lavoro per farmi essere oggi nella miglior forma possibile. Il mio ritorno? Tutti mi hanno sorriso, mi fermavano, è stato molto bello. Quando vinsi qui nel 2019 già avevo molto tifo, molto supporto dal pubblico».

