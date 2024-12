Faye Dunaway: «Marcello Mastroianni è stato l’amore della mia vita, segreto perché era sposato e cattolico»

A Oggi: «Mi sono travestita per molto tempo, per non farmi riconoscere, finché non ho più sopportato quella condizione. Non volevo essere semplicemente l’amante».

Faye Dunaway, 83 anni compiuti il 14 gennaio, interpreta se stessa in Faye, il documentario HBO presentato in anteprima mondiale al Festival di Cannes, che ne racconta la vita, la carriera, gli amori, gli umori e le depressioni. Oggi l’ha intervistata

Roman Polanski è un regista difficile. Avete avuto problemi ad andare d’accordo?

«Sul set di Chinatown c’era molta tensione da parte di entrambi. Roman diceva anche molte parolacce. C’erano dettagli esasperanti, come la piega dei capelli che non gli andava bene. Non ho trovato altro modo di risolvere le questioni se non andandomene».

Jack Nicholson l’ha davvero schiaffeggiata sul set?

«Ha dovuto farlo, altrimenti non avrebbe funzionato il film. Ma è stato dolcissimo, lo adoro».

I comuni mortali nascondono i propri problemi, in Faye lei si espone molto sulla malattia.

«Volevo raggiungere più persone possibili. Il disturbo bipolare provoca uno stato di forte eccitazione, cui segue la tristezza. Sono in tanti a soffrirne. Il mio comportamento, spesso reputato “difficile”, è stato aiutato dalle cure. Ho imparato a controllare certi impulsi e a comportarmi come facevano le persone intorno ame. È stata una parte importante della mia evoluzione».

Il prossimo film sarà Fate, di Jonathan Baker, con Harvey Keitel: le piace ancora recitare?

«Adesso sono molto coinvolta con mio figlio e mio nipote. Liam è stato la parte fondamentale della mia vita e lo è ancora (lo ha adottato con l’ex marito, il fotografo Terry O’Neill, quando aveva una settimana di vita, ndr). Oltre a lui non ho trovato qualcosa di più importante del mio lavoro, del creare qualcosa che arrivasse a toccare le persone».

In Faye dice che Marcello Mastroianni è stato l’amore della sua vita.

«Un amore segreto, perché era sposato ed era cattolico. Mi sono travestita per molto tempo, per non farmi riconoscere, finché non ho più sopportato quella condizione. Non volevo essere semplicemente l’amante».

