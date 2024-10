Donnarumma: «È mancata anche la voglia di reagire e di aiutarci l’uno con l’altro. È mancato tutto»

A Sky: «È difficile anche parlare oggi, però c’è veramente bisogno di fare un mea culpa. Oggi è stata una delusione pazzesca»

Il portiere della Nazionale italiana, Gigio Donnarumma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky dopo la bruttissima sconfitta contro la Svizzera a Euro 2024

Le parole di Donnarumma

Questa è l’Italia?

«Per me no. È difficile anche parlare oggi, però c’è veramente bisogno di fare un mea culpa. Oggi è stata una delusione pazzesca. Non siamo entrati in partita nel primo te mio e anche nel secondo. Bisogna accettarlo a malincuore e dare merito a loro»

Abbiamo nel futuro qualcosa da cui ripartire?

«Sicuramente. Giocare coppe e competizioni europee aiuterà tanti ragazzi ad avere più conoscenze e ritmi più alti. la squadra in futuro può dare tanto perché ci sono tanti giovani forti che devono crescere. Capisco che oggi è difficile accettare questo risultato e anche queste mie parole»

Siete obbligati a partire dal basso sempre?

«Perché dopo quando calci due o tre palle e capisci che la prendono sempre loro e non riusciamo a gestirli, se riesci a uscire dal basso facciamo meno fatica perché se anche perdiamo la palla siamo tutti lì. La verità è che sbagliamo troppe palle semplici. oggi hanno tenuto meglio la palla e nel primo tempo hanno avuto sempre la palla loro. C’è da prendersi le proprie responsabilità. Tutti sappiamo che potevamo fare meglio»

Nel rientro dagli spogliatoi non sembrate carichi

«Ho cercato di dare una scossa. È mancata anche la voglia di reagire e di aiutarci l’uno con l’altro. È mancato tutto. Siamo molto dispiaciuti. Siamo entrati nel secondo tempo e abbiamo preso subito gol e questo è inaccettabile»

