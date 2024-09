Buongiorno, il Napoli ha offerto 40 milioni ma il Torino ne vuole 50 (Bargiggia)

La trattativa tra i due club procede per trovare una mediazione. Era stata già rifiutata un’offerta da 35 milioni.

Secondo quanto riportato dal giornalista Paolo Bargiggia su X, il Napoli ha offerto 40 milioni per Alessandro Buongiorno, difensore del Torino.

Il Torino chiede 50 milioni per Buongiorno

I granata hanno chiesto 50 milioni. La trattativa tra i due club prosegue.

Il @sscnapoli ha offerto 40 mln per Buongiorno; 50 la richiesta di Cairo. La trattativa con il @TorinoFC_1906 prosegue per trovare la quadra sul costo del difensore. — Paolo Bargiggia (@Paolo_Bargiggia) June 5, 2024

Cairo aveva già rifiutato 35 milioni dal Napoli

Continuano le trattative per il mercato del Napoli. Rimane calda la pista che porta a Buongiorno. Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha rifiutato la prima offerta del Napoli da 35 milioni più bonus. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno, il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste. Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte, sa che potrebbero arrivare dalla Premier League.

Circa un mese fa la prima offerta ufficiale per il difensore

Secondo quanto riportato da calciomercato.com:

Sul difensore classe ’99 ci sono anche Milan e Tottenham. Chi invece potrebbe portare un’offerta concreta sul tavolo del Torino è proprio il Napoli, deciso ad anticipare la concorrenza portandosi avanti con una proposta ufficiale: la valutazione del giocatore gira intorno ai 30 milioni di euro, non è escluso che possano essere inserite alcune contropartite. Il Napoli aveva provato già a gennaio a prendere Buongiorno, presentando un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Ostigard. Ma non è bastata.

