Buongiorno, Cairo ha rifiutato 35 milioni più 5 di bonus dal Napoli. In attacco spunta l’idea Lucca (CorSport)

Il Torino aspetta offerte più alte dalla Premier per il difensore. Per l’attacco, De Laurentiis ha richiesto a Pozzo l’ex Ajax.

Continuano le trattative per il mercato del Napoli. Rimane calda la pista che porta a Buongiorno. Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha rifiutato la prima offerta del Napoli da 35 milioni più bonus. Cairo aspetta offerte dalla Premier. Per l’attacco, De Laurentiis ha richiesto Lucca al presidente dell’Udinese. Rimane viva la pista che porta Dovbyk del Girona ma costa 40 milioni e la concorrenza è folta. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Il Torino aspetta offerte più alte dalla Premier per Buongiorno

Procede la trattativa per Alessandro Buongiorno, il difensore ritenuto perfetto da Conte e già cercato dal Napoli prima ancora della scelta sul nuovo allenatore. Una pista in salita per motivi soprattutto economici, ma il Napoli vuole provarci e insiste. Non è bastata, poche settimane fa, la prima proposta da 35 milioni più 5 di bonus per convincere Cairo. Il Torino aspetta offerte più alte, sa che potrebbero arrivare dalla Premier League.

Per il ruolo di prima punta, come erede di Osimhen, tra i preferiti del club c’è Artem Dovbyk, ucraino del Girona, anni 26, rivelazione dell’ultima Liga di cui è stato capocannoniere con 24 gol. Costo: quaranta milioni. Ovvero la cifra della clausola. La concorrenza è folta (piace molto all’Atletico Madrid) e la mancata Champions potrebbe spingerlo altrove, ma Conte è un fattore e potrebbe incidere sul suo destino.

Si cercano anche in Italia nuovi gol. L’ultima idea si chiama Lorenzo Lucca, otto reti in campionato, centravanti che l’Udinese riscatterà dal Pisa per otto milioni. De Laurentiis ne ha già parlato con Pozzo, ha richiesto il giocatore che è tornato in Italia la scorsa estate dopo l’esperienza all’Ajax. Per Lucca, anni 23, primo italiano a giocare nel club olandese, è già arrivata anche la chiamata di Spalletti per la Nazionale.

ilnapolista © riproduzione riservata