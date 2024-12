Nicola è l’Houdini della Serie A: solo lui poteva salvare l’Empoli (Guardian)

È la quinta volte che salva una squadra dalla retrocessione arrivando 17esimo. A Empoli la chiave di Nicola, il grande artista della salvezza, è stata Niang

Il Guardian scrive del Mago Davide Nicola, l’allenatore dell’Empoli che con i toscani ha conquistato un’altra salvezza considerata quasi impossibile. La vittoria dell’Empoli contro la Roma e la contestuale vittoria dell’Udinese sul Frosinone, ha permesso a Nicola di realizzare un’impresa.

Solo Nicola poteva salvare l’Empoli

A scrivere del “miracolo” è Nicky Bandini che ricorda come “Nicola si è guadagnato la reputazione di Harry Houdini della Serie A“. Un mago che ha conquistato la salvezza nel 2016 con il Crotone. Divenne celebra la promessa di Nicola: se fosse riuscito a salvare il club avrebbe pedalato da Crotone a Vignone, la periferia torinese dove viveva la sua famiglia e dove il figlio ha perso la vita in un incidente.

Nel 2019 Nicola l’ha rifatto. “È stato ingaggiato dal Genoa, ultimo in classifica in Serie A. Ancora una volta, si è assicurato il massimo campionato italiano con una vittoria nell’ultimo giorno. Nicola viene comunque licenziato in estate, prima di essere ingaggiato dal Torino la stagione successiva, portando anche lui verso la salvezza“.

Poi è arrivata la Salernitana. “Ultimi in classifica e a otto punti dall’ultimo posto salvezza quando Nicola è stato nominato nel febbraio 2022. Con lui hanno perso solo cinque delle rimanenti 15 partite, per evitare il calo. È stato licenziato a metà della stagione successiva nonostante la squadra fosse sulla buona strada per rimanere in Serie A“.

E alla fine Empoli. “Se Nicola era un mago, allora Niang era la chiave nascosta, tenuta nascosta nella panchina finché non fosse stato necessario risolvere un’altra situazione difficile. Tutti i suoi gol sono arrivati ​​da subentrato“.

A Empoli, l’allenatore era nel suo habitat naturale. “Questa è stata la sua quinta volta che è arrivato 17esimo in Serie A, tutte con club diversi. Ha detto nelle interviste post-partita. L’Empoli si è assicurato la quarta stagione consecutiva nel massimo campionato, non era mai successo prima. Solo il grande artista della salvezza della Serie A poteva realizzare un evento senza precedenti“.

